Можно ли не давать показания против родственников?

Никто не может заранее предугадать, что с ним случится в ближайшие месяцы, недели или даже дни. Даже предсказать свои действия, которые будут совершены спустя пару часов, весьма проблематично. Ведь запланировав одно, в итоге у человека, может из-за разных внешних вмешательств, быстро подвергнутся изменению даже важные в жизни планы. И защитится от таких непредсказуемых изменений в жизни, никто не может. Да, жизнь непредсказуема. Этот факт, практически все люди выясняют на разных жизненных этапах.

И ладно, если подобные изменения, касаются например, места работы или жительства. Но когда нарушается закон, еще и близким человеком, последствия могут стать плачевными не только для человека. Преступившего закон, но и его близкого окружения. Конечно, вряд ли кто сразу мог предвидеть, что родственник может совершить определенного рода преступления. Все наоборот, стараются видеть в будущем лишь светлые моменты. Поэтому когда все же преступление происходит, все родственники оказываются перед сложным вопросом, касающимся дачи показаний против близкого родственника.

Стоит ли давать показания?

Не секрет, что в правоохранительных органах есть сотрудники, старающиеся всеми способами добиться быстрого раскрытия совершенного преступления. И для достижения этой цели, они готовы даже часами допрашивать родственников подозреваемого. Конечно, можно принять участие в расследовании и дать показания. Но если не хочется делиться с имеющейся информацией или догадками, то давать показания, не нужно. Это не является обязательной процедурой для людей, являющихся родственниками подозреваемого. Узнать, в каких ситуациях можно твердо отказать свидетельствовать против родственника, можно подробнее тут на сайте Конституции РФ.

Изучив подробно эту информацию, каждый человек, даже в случае, когда он является в расследовании преступления, не кем иным, а обвиняемым, сможет увеличить свою степень защиты, и тем самым получить шанс если не на снятие обвинения, то уменьшения срока наказания. Да, по закону РФ, давать показания близкие люди могут только по личным соображениям и желаниям. Поэтому, никто заставить этого делать не имеет права. Но следует помнить, что этой возможностью, лучше пользоваться в разумных пределах. Ведь порой нерассказанная важная информация, может стать ключевым моментом, в достижении победы в случае несправедливого обвинения.

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