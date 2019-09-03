Движения транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде в ближайшие месяцы из-за матчей КХЛ Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Движения транспорта будет временно ограничено в Нижнем Новгороде в ближайшие месяцы из-за матчей КХЛ. Об этом сообщается на сайте администрации.

Ограничения будут действовать на пр.Гагарина (на участке от дома № 27 до дома № 29Д) с 07:00 до 21:00 5 сентября 2019 года; а также 6,11,13,15,17,24,27,29 сентября. Также запрет на проезд будет введен в некоторые дни октября и так до марта 2020 года.

Кроме того, движение будет временно прекращено по ул.Лоскутова (на участке от пр.Ильича до пр.Кирова) с организацией объезда 7,19,21,23 сентября и в другие месяцы. Подробнее о датах, когда будут действовать ограничения, можно узнать в постановлении мэрии.

Напомним, ХК "Торпедо" начал новый сезон КХЛ с поражения, уступив московскому "Динамо".