Система идентификации личности: особенности и преимущества работы

Владельцы предприятий, часто сотрудничая с другими людьми, стараются обезопасить себя и свое дело от мошеннических действий. Как раз для этого подходит система идентификации IDX, занимающаяся проверкой личных данных.
Особенности компании
Представленная система является отличным помощником для владельцев собственного бизнеса. Используя сервис, можно удаленно проверять личные данные физических и юридических лиц, просмотреть все сведения о продукции, сертификатах и других документах.
Участники IDX — это компании, занимающиеся деятельностью в разных сферах. Все проверки проводят онлайн, поэтому результат можно получить, не вставая из-за стола. Данный сервис полностью легальный и соответствует ФЗ “О персональных данных”. IDX имеет разрешение от ФСБ РФ на ведение своей деятельности.
Система предлагает следующий перечень услуг:
К преимуществам этой компании относят:
Такая система верификации пользователей станет отличным помощником для владельцев предприятий. С помощью нее можно проверить сотрудников, чтобы не попасть на мошенников.
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