Система идентификации личности: особенности и преимущества работы

Владельцы предприятий, часто сотрудничая с другими людьми, стараются обезопасить себя и свое дело от мошеннических действий. Как раз для этого подходит система идентификации IDX, занимающаяся проверкой личных данных.

Особенности компании

Представленная система является отличным помощником для владельцев собственного бизнеса. Используя сервис, можно удаленно проверять личные данные физических и юридических лиц, просмотреть все сведения о продукции, сертификатах и других документах.

Участники IDX — это компании, занимающиеся деятельностью в разных сферах. Все проверки проводят онлайн, поэтому результат можно получить, не вставая из-за стола. Данный сервис полностью легальный и соответствует ФЗ “О персональных данных”. IDX имеет разрешение от ФСБ РФ на ведение своей деятельности.

Система предлагает следующий перечень услуг:

Дистанционная идентификация личности. IDX удаленно проверяет данные, после чего подтверждает личность человека, благодаря сравнению с другими источниками.

Распознавание лиц. Система проверяет человека по его фотографиям. Сравнивая фотографию в паспорте или селфи, IDX сможет подтвердить, что пользователь именно тот, за кого он себя выдает.

Проверка документов. Сервис идентифицирует все документы в режиме онлайн, проверяя их на подлинность и отсутствие подделок. Кроме того, все бумаги проверят на их актуальность.

Проверка транспортных средств. IDX проводит проверку всех транспортных средств, представляющиеся на транспорт. Система также проверит автомобиль на угоны и наложенные ограничения. Кроме того, после проверки можно узнать, а не использовалась ли машина для перевозки нелегальных грузов.

Проверка личности. Система верифицирует не только документы, но и удаленно проверяет информацию о кредитоспособности пользователей.

К преимуществам этой компании относят:

Быстрая обработка запросов в реальном времени.

Использование только достоверных источников данных.

Доход для партнеров.

Такая система верификации пользователей станет отличным помощником для владельцев предприятий. С помощью нее можно проверить сотрудников, чтобы не попасть на мошенников.

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