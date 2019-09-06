Изучение иностранного языка в LingvoMania

Сейчас без знания иностранного языка никак не обойтись. Именно по этой причине, огромной популярностью пользуются языковые курсы. https://lingvomania.kz - это курсы английского в Алматы, помогающие выучить язык всего за 1,5 месяца.
Зачем изучать английский?
Сегодня английский является одним из самых популярных языков в мире. Более 1,5 миллиарда людей разговаривают именно на нем, а еще 1 млрд изучают его. Английский язык активно используется во всех сферах жизни: СМИ, наука, работа, учеба. Если говорить о преимуществах изучения иностранного языка, то можно выделить следующие моменты:
Особенности LingvoMania
LingvoMania — это образовательная школа в Алматы, помогающая изучить английский язык всего за 1,5 месяца. На занятия могут приходить как малыши, так и взрослые. Возрастных ограничений в школе нет, поэтому улучшить свои знания языка может каждый. Кроме того, на занятия часто приходят целые компании (частные и государственные).
Опытные специалисты предоставят базовую грамматику, обучат простым темам и помогут освоить более 2000 новых слов. Кроме того, преподаватели смогут обучить рабочему английскому, который поможет в командировках и на собеседованиях. Для будущих иностранных студентов есть отдельная программа, подготавливающая к прохождению языкового экзамена.
LingvoMania предоставляет несколько способов обучения:
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