Изучение иностранного языка в LingvoMania

Сейчас без знания иностранного языка никак не обойтись. Именно по этой причине, огромной популярностью пользуются языковые курсы. https://lingvomania.kz - это курсы английского в Алматы, помогающие выучить язык всего за 1,5 месяца.

Зачем изучать английский?

Сегодня английский является одним из самых популярных языков в мире. Более 1,5 миллиарда людей разговаривают именно на нем, а еще 1 млрд изучают его. Английский язык активно используется во всех сферах жизни: СМИ, наука, работа, учеба. Если говорить о преимуществах изучения иностранного языка, то можно выделить следующие моменты:

Работа на иностранных заказчиков. Многие знают, что за рубежом больше заработная плата, по этой причине большинство выбирает удаленную работу с иностранными заказчиками. А так как большинство заказчиков разговаривают на английском, то и изучения этого языка тоже будет обязательным.

Просмотр фильмов и сериалов в оригинале. Мало кого привлекает просмотр кинокартин в озвучке, потому что так хочется услышать настоящие голоса героев. Кстати, просмотр фильмов в оригинале с субтитрами является неплохим способом улучшить знания своего языка.

Путешествия. Сейчас молодое поколения выбирает постоянные путешествия в другие страны. Разговаривающих на родном языке редко где можно встретить, зато знающий английский людей по всему миру достаточно огромное количество.

Особенности LingvoMania

LingvoMania — это образовательная школа в Алматы, помогающая изучить английский язык всего за 1,5 месяца. На занятия могут приходить как малыши, так и взрослые. Возрастных ограничений в школе нет, поэтому улучшить свои знания языка может каждый. Кроме того, на занятия часто приходят целые компании (частные и государственные).

Опытные специалисты предоставят базовую грамматику, обучат простым темам и помогут освоить более 2000 новых слов. Кроме того, преподаватели смогут обучить рабочему английскому, который поможет в командировках и на собеседованиях. Для будущих иностранных студентов есть отдельная программа, подготавливающая к прохождению языкового экзамена.

LingvoMania предоставляет несколько способов обучения:

Групповые занятия. Изучение материала проходит в мини-группах, разбитых по возрасту и знаниям.

Дистанционные уроки по скайпу. Такие онлайн-занятия подходят тем, у кого плотный график.

Индивидуально. В этом случае ученик будет иметь отдельного преподавателя.

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