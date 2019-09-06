Почему так популярен профнастил: разновидности и особенности материала

Строительные магазины сейчас предлагают огромный выбор кровельных материалов. Наиболее популярная разновидность - профнастил и металлочерепица. Выбрать подходящий вариант кровельного покрытия можно на сайте https://www.rusbelstroy.ru/profnastil.

Особенности профнастила

Профнастил — это современный и прочный кровельный материал. Зачастую данный материал изготавливают из оцинкованной рулонной стали, дополнительно покрытую полимером. Наличие полимерного слоя обеспечивает долговечность профнастилу.

Представленный вид кровельного покрытия изготавливается путем холодной прокачки листов. Технология производства очень похожа на изготовление металлочерепицы. Стандартная толщина листа профнастила - 0,6 мм. Листы стали покрывают цинком или же сплавом алюминия и цинка, а после всего, материал грунтуют и поверх него наносят тонкий слой полимера, который защищает сталь от негативного воздействия окружающей среды.

Кроме того, цветной слой полимера защищает сталь от коррозии, а также обеспечивает профнастил стойким цветом.

Разновидности материала

Существует несколько разновидностей профнастила:

Стеновой. Зачастую применяют для облицовки фасада здания, при построении забора, для утепления стен и др. Так как такой профнастил универсален, поэтому используется для возведения и облицовки стен, из-за этого для каждого процесса нужно выбирать листы с разной высотой гофры. К примеру, для установки стены гаража подойдет профнастил с высотой гофры 3,5 см, а для забора берут тоньше лист - 2 см.

Кровельный. Профнастил используют как самостоятельное кровельное покрытие на крыше, а также в качестве части кровли. Кровля из профнастила достаточна проста при установке, не требует дополнительных финансовых затрат и имеет привлекательный внешний вид.

Несущий. Это отдельная разновидностей профильных листов, значительно упрощающая кровельные конструкции. Благодаря им, можно значительно сократить сроки строительства зданий.

Компания РБС производит высококачественный профнастил, использующийся для возведения стен и заборов.

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