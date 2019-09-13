Центр информационной поддержки граждан

Сотрудничество с государственными органами - непростая задача. Порой нужно потратить много времени, чтобы собрать документы, оформить их, получить какие-то справки и т.д. Кто может оказать помощь в этих вопросах?

Посетив сайт spravkainform.com.ua граждане Украины и иностранцы, проживающие на территории государства, могут получить онлайн-справки по разным вопросам. Это поможет правильно сотрудничать с разными органами власти и быстро получить нужный результат.

Какую помощь могут оказать специалисты? Подготовка пакета документов (Минюст, МВД, МИД), центры подготовки моряков, посольства, консульства, бронирование авиабилетов и многое другое. Также они предоставляют справки для правильного сотрудничества с этими органами и сбора документов.

В некоторых случаях граждане могут получить справки онлайн. Это значительно экономит время. Подать заявку можно за несколько минут и результат получить довольно быстро. Удобно, что сервис работает каждый день и всегда можно позвонить по телефону и узнать ответы на интересующие вопросы.

Какие справки и услуги предлагает центр поддержки?

Получение справки о несудимости. Апостиль для разных органов власти. Страхование (КАСКО, туризм, здравоохранение). Перевод документов на 45 языков мира. Бронирование авиабилетов по низким ценам. Консульская легализация. Визовая поддержка для граждан Европы, Америки, Азии, Африки.

Это некоторые виды услуг, которыми могут воспользоваться граждане, проживающие или пребывающие на территории Украины. При возникновении каких-то вопросов, всегда можно получить ответы у специалистов. Они хорошо знают законы и готовы предложить граждан качественные услуги.

Итак, единый центр поддержки населения гарантирует качественные и надёжные услуги каждому в отдельности гражданину. Воспользоваться ими можно, не выходя из дома. Для этого нужно минимум времени и сил. Зато результат будет стоить всех затраченных усилий. Государство заботится о том, чтобы каждый гражданин мог правильно сотрудничать с разными государственными органами.

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