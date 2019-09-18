Общественная приемная Арзамасского отделения "Единой России" сменила адрес Политика

Фото: Арзамасское отделение партии "Единая Россия"

Общественная приемная Арзамасского отделения "Единой России" переехала. Теперь она располагается по адресу: улица Парковая, 4. Об этом сообщили в районном отделении партии.

В рамках открытия приемной по новому адресу депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев и мэр города Александр Щелоков провели совместный прием граждан по личным вопросам. За помощью к ним в решении жизненно-важных вопросов и поддержке инициатив обратились пятеро арзамасцев.

Проблемы, которые поднимались на встрече, касались помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повышения стоимости льготных проездных билетов для пенсионеров и оказания содействия в издании коллективной монографии по истории Арзамаса. Все обращения граждан были внимательно рассмотрены и взяты на особый контроль. В завершение встречи руководители рассказали о дальнейших планах работы общественной приемной.

"Мы нашли новое хорошее место для встреч с гражданами, приемная стала функциональнее, площадь ее увеличилась. Находится она немного дальше от исторического центра Арзамаса, но, я думаю, что люди привыкнут. Удобно, что это объединенная приемная для жителей города и района, депутата Государственной Думы Дениса Москвина, и меня, как депутата Законодательного собрания. Депутаты здесь регулярно будут проводить приемы, но обращаться граждане к нашим помощникам могут ежедневно. Практика прямого общения с избирателями будет активно продолжена в новой приемной", – рассказал Олег Лавричев.

"Мы уже начали практиковать проведение совместных приемов с прокурором города, сейчас у нас на очереди прием по вопросам здравоохранения. А сегодня состоялся прием с Олегом Вениаминовичем. Такая совместная работа способствует объединению ресурсов и ускоренному решению вопросов", – добавил Александр Щелоков.

График работы приемной:

- каждая нечётная неделя (понедельник, среда, пятница – с 10 до 18 часов)

- каждая чётная неделя (вторник, четверг, суббота – с 10 до 18 часов).

Перерыв на обед – с 12 до 13 часов. Телефон (83147)7-30-27.