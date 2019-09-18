Продвижение в работе ЖК “Территория счастья”

Некоторые жилые комплексы настолько проблемные, что владельцы, чтобы получить недвижимость в этих домах, организовывают протесты и "терроризируют" власть. Один из таких проблемных комплексов стал ЖК “Территория счастья”. Как раз для решения этой проблемы Казарян Карен Виленович встретился с дольщиками.

Чем "прославился" ЖК “Территория счастья”?

Жилой комплекс “Территория счастья” уже не раз становился фигурантом громких новостей. Все потому, что застройщики решили обмануть наивных дольщиков и вместо оговоренного срока сдачи недвижимости просто исчезли. По этой причине, люди начали массово выходить на митинги, чтобы решить данную проблему.

Участники долевого строительства, которые купили квартиры в этом доме, уже больше трех лет не могут получить свою законную недвижимость. Строительные работы встали в ноябре 2017 года и после этого практически никуда не сдвигались. Чтобы хоть как-то сдвинуть работы с места, дольщики обращаются в местные органы за помощью, устраивают голодовки и ходят на митинги.

С марта 2013 года по июнь 2017, трое учредителей пытались построить комплекс исключительно на деньги дольщиков. Всего было собрано приблизительно 2,5 млрд.руб, а квартир продано 1 195. Именно по этой причине на всех учредителей были заведены уголовные дела.

Это дело долго не могли сдвинуть с места, пока люди не начали выходить на митинги. После этого, о появлении нового инвестора рассказал Андрей Алексеенко на своей странице в социальных сетях.

Возвращаясь в теперешнее время, как и было ранее обещано дольщикам, готовый объект будет сдан во втором полугодии 2019 года. Как и сообщалось ранее, на данный момент уже идет подключение дома к общим электрическим сетям.

Согласно информации от учредителя ССК Карена Казаряна, все работы проводятся согласно срокам.

Кроме того, правительство в крае решило внедрить механизм отсеивания, который поможет убирать недобросовестных застройщиков, по вине которых возникают проблемы со сдачей недвижимости.

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