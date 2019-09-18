Где лучше выбрать книгу и какие произведения считают лучшими за все время?

Несмотря на то, что большинство представителей современного поколения предпочитают сидеть в социальных сетях и просматривать видео, популярность книг все еще остается на лидирующих позициях. https://goods-club.ru/ — это крупный оптово-розничный интернет-магазин потребительских товаров. Именно здесь можно найти книги разной тематики и на разных языках.

Лучшая литература всех времен

Несмотря на то, что книжные полки постоянно пополняются новыми произведениями, существует все же неизменная классика, которая остается популярной во все времена. Рассмотрим список лучшей литературы за все время (по одной из версий):

Лев Толстой “Война и мир”. Это роман-эпопея, рассказывающая о военных событиях и тех временах. Всего повествование состоит из трех томов. В первом написано о войне против Наполеона в союзе с Австрией в 1805-1807 году. Второй — это единственная “мирная” часть, за все повествование. В нем показана жизнь персонажей в промежутке между 1806 и 1812 году, а большая часть посвящена личным отношениям между людьми и поиска смысла жизни. Третий том опять рассказывает о военных событиях и начинается с вторжения армии Наполеона на Россию. Джордж Оруэлл “1984”. Это роман-антиутопия о Уинстоне Смите, который не разделяет партийные лозунги и является членом внешней партии. Весь уклад правительства в этот период напоминает тоталитаризм, поэтому после публикации романа, многие стали ассоциировать такой уклад именно с этим автором. Владимир Набоков “Лолита”. История идет от лица Гумберта Гумберта. Именно этот человек испытывает влечение к совсем юным дамам, которых называет “нимфетками”. Корень таких предпочтений он видит в своей детской влюбленности в Аннабель Ли, с которой их разлучили родители. Из-за ужесточающих законов, главному герою приходится наслаждаться молодыми проститутками, а в последствии он женится на женщине, похожей на девочку. В скором времени его брак разваливается, и он отправляется в маленький город, где снимает комнату у вдовы, воспитывающей дочь. Там он и знакомится с Лолитой, которая навсегда меняет его.

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