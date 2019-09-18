Выгодные способы инвестиций

Сейчас много способов инвестировать свои деньги, чтобы они не просто лежали в шкафу и обесценивались, а приносили прибыль. Но на фоне большой финансовой неграмотности, многие люди открывают банковский вклад и получают минимальный процент, который с легкостью съедается инфляцией или ввязываются в высокодоходные финансовые пирамиды и теряют свои накопления. В этой статье будут действенные и проверенные возможности получить приличный пассивный доход.

Банковский депозит

Считается, что он надежный, простой и не всегда доходный способ сохранить свои сбережения. Открытие банковского счета рекомендуется только для создания так называемой «Подушки безопасности. Среди главных плюсов такого способа инвестирования можно выделить страховку вкладов государством и возможность открытия как краткосрочного, так и бессрочного счета.

Покупка недвижимости

Этот способ инвестиции всегда считался прибыльным. При этом можно дополнительно зарабатывать на сдаче помещения в аренду, да и цены на недвижимость постоянно растут. Стоит отметить, что такой способ можно применять не только для покупки жилья в России, но и например, в Испании MibGroup, где цены после затяжного кризиса начинают постоянно расти.



Облигации

В некотором роде, покупка облигаций – это аналог банковского вклада, но только доходность на порядок выше. Суть облигаций заключается в том, что вы по факту даете деньги в долг государству или частной компании. Срок возврата денег по облигациям составляет от одного до трех лет, при этом вы получаете гарантированный купонный доход и имеете право в любой момент продать облигации и при этом сохранить доходы от процентов. Наряду с банковскими вкладами это считается одним их самых безопасных способов инвестирования.

Покупка акций



В отличие от облигаций, акции позволяют участвовать в управление компанией, так как вы получаете долю в капитале компании. Доход можно получить от перепродажи акций по более высокой цене, а также вы получаете дивиденды. Но этот способ инвестирования связан с высокими рисками.

Схожая система и при инвестировании в стартап, но здесь риски еще больше, но и доходность может составить десятки или даже сотни процентов.

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