Автобусы от компании Ютонг

Автобусы — это популярный наземный транспорт, использующийся для перевозки пассажиров. По этой причине, сейчас можно найти интересные и комфортные модели данного транспорта. Купить автобусы Ютонг можно на этом ресурсе.

Особенности марки

Ютонг — это китайский производитель, поставляющий разные модели автобусов. Именно этот бренд зарекомендовал свои транспортные средства, как надежные и простые в использовании. По этой причине, продажи данного транспортного средства в России постоянно растут, из-за того, что большинство транспортных компаний выбирают автобусы от Ютонг для международных и местных перевозок.

Для производства данных моделей автобуса, используют только запчасти от популярных брендов (MAN, ZF, Nissan и пр). Благодаря таким деталям, производитель выпускает автобусы, качество которых не уступает мировым производителям. Несомненное преимущество в том, что несмотря на высокое качество моделей, цена на них остается низкой.

Данная компания работает со всеми регионами России. Представительство ее расположено в нескольких местах, таких как: Москва, Красноярск, Екатеринбург и др. Все транспортные средства поставляются напрямую с завода-изготовителя, после обязательных испытаний. Отсутствие посредников в этом деле позволяет ставить низкую стоимость на продукцию.

Выбирая этот бренд, можно не только купить качественный автобус, но и получить постгарантийное ТО, выполняемое высококлассными специалистами.

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