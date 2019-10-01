Мусорные войны – как решить проблему правильной утилизации отходов?

Вспомните нашумевший в конце мая скандал, разгоревшийся между Филиппинами и Канадой, когда президент Филиппин пригрозил сбросить 69 канадских контейнеров с мусором в ее территориальных водах, если представители Канады в ближайшее время их не заберут. Как результат – Канада уже в конце июня получила назад свой мусор, который был отправлен в Филиппины еще в 2013 году! Причиной конфликта стало то, что в большинстве из 103 контейнеров находился обычный бытовой мусор, который можно было утилизировать на своей территории.

Президент Филиппин очень жестко высказался по этому поводу, заявив, что Канада превращает его страну в свалку.

Происходят внутренние мусорные баталии в других странах мира. Наиболее резонансный случай – в итальянском Неаполе, где мусорный кризис длится уже более 20 лет. Еще осень 2007 года власти страны попытались вывести скопившиеся в Неаполе отходы на Сардинию, однако они столкнулись с массовыми протестами со стороны жителей острова, которые не дали превратить Сардинию в свалку. Тогда решение было найдено – часть итальянских отходов согласилась перерабатывать на своих специализированных заводах Германия.

Кстати, Германия считается мировым чемпионом по раздельному сбору мусора. Так, например, в соответствии с новыми законами к 2022 году в стране должно перерабатываться 63% пластиковых отходов. Те же объемы пластика, с которыми страна не справляется, отправляют на переработку в Азию. Однако в силу того, что самый крупный центр переработки импортных пластиковых отходов – Китай – ввел строгие ограничения по ввоз мусора из Европы и США, пластик «ищет» новые пути, «оседая» в менее развитых азиатских странах.

Таким центром переработки импортного пластика в последние годы стала Малайзия. Но стоит признать, что эта небольшая страна уже не справляется с теми объемами отходов, которые поступают в нее для переработки. И по примеру Филиппин в мае этого года Малайзия отправила 5 контейнеров с пластиком «домой» в Испанию.

Мусорные войны – не редкость и для России. Противостояние обычных жителей с региональными операторами и местными властями лишь возрастает, а наша страна «задыхается» от несанкционированных свалок и переполненных мусорных полигонов.

Как видите, проблема правильного обращения и уничтожения отходов актуальна для всех стран мира. Даже если одно государство решает вопрос скопления мусора в своей стране, оно продуцирует возникновение проблем в другой, отправляя сотни контейнеров с непригодными материалами и бытовыми отходами на последующую переработку.

Только быстрое и эффективное уничтожение отходов безопасным для окружающей среды термическим методом воздействия сможет снизить скопившиеся объемы отходов и предотвратить ухудшение экологической ситуации в мире и в нашей стране, в частности. В России существует такая технология обезвреживания мусора как инсинерация. Утилизация непригодных материалов происходит в специализированном оборудовании – инсинераторах. В нашей стране одним из лидеров по разработке и производству высокосовременных и технологических комплексов является компания Эко-Спектрум. На ее официальном сайте вы сможете найти всю необходимую информацию об оборудовании, а также купить инсинераторы для последующего их использования на производстве.

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