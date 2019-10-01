Отлитчные сериалы всех времен: что посмотреть после тяжелого рабочего дня?

После тяжелой недели практически большинство выбирает провести время за просмотром любимого сериала. Киноиндустрия постоянно пополняется интересными новинками, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно. Просмотреть сериалы онлайн можно на этом ресурсе.

Топ-5 отличных сериалов за все время

Несмотря на то, что список сериалов регулярно пополняется новыми и интересными новинками, все же есть сериалы на все времена. Рассмотрим список топ-5 сериалов, которые считаются лучшими, за все время:

Друзья (1994-2004). Практически каждый слышал об этом сериале, ведь это неизменная классика, которая нашла миллионы поклонников со всего мира. Всего в сериале 10 сезонов, в которых рассказывается о жизни 6 друзей. История начинается с того, как одна из главных героинь Рейчел прибегает в кафе в свадебном платье. Там она находит свою старую школьную подругу Монику, после чего и начинается история о жизни этой компании. Неизменный атрибут этого сериала — любимое кафе и диван, на котором друзья собираются, чтобы обсудить свои дела и встретиться друг с другом. За весь сериал, зритель наблюдает забавные истории из жизни, влюбленность, смерть и просто веселые моменты, связанные с жизнь ребят. Каждая серия по 22 минуты.

Игра престолов (2011-2019). Это относительно молодой сериал, который только недавно закончился. История снята по мотивам книги Джорджа Мартина про Семь королевств. Именно этот сериал привлек внимание тем, что никогда не знаешь, кто умрет следующим и какой сюжетный поворот будет дальше. Зрителей по всему миру привлек не только сюжет повествования, но и декорации и актерская игра героев.

Во все тяжкие (2008-2013). Всего история растянулась на пять сюжетов, которые рассказывают о жизни учителя химии, который узнал о своей болезни рака легких. Он понимает, что жить ему осталось совсем немного, но он должен обеспечить свою семью деньгами. Единственный способ добыть денег за короткий промежуток времени — варить амфетамин. Именно этим он и решает заниматься вместе со своим бывшим учеником.

Симпсоны (1989 - по сегодняшний день). Этот мультфильм — пародия на уклад семейной жизни американской семьи. Семейство Симпсонов состоит из пяти членов семьи: Гомер — главный герой и отец семейства, Мардж — жена и любящая мать, Лиза — прилежная и послушная дочь, Барт — непослушный и несносный сын, Мэгги — самый маленький член семьи.

Секс в большом городе (1998-2004). В этом сериале снято больше 6 сезонов и представляет собой школу для незамужних женщин. Главные героини — это четыре подруги, каждая из которых со своим характером и предпочтениями. Каждая зрительница сможет найти в них себя.

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