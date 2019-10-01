Как продлить срок службы свинцово-кислотных батарей?

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Как продлить жизнь свинцово-кислотной батареи

Несмотря на то, что высококачественные аккумуляторы стоят намного дороже, при этом они более надежны и рассчитаны на более длительный срок службы. Благодаря таким характеристикам, в будущем они окупят свою высокую стоимость.

Несмотря на все их положительные характеристики, срок службы батареи во многом зависит и от способа их эксплуатации. Изучение всех правил правильной эксплуатации, поможет сохранить владельцу финансы, особенно если устройство отличается большой емкостью.

Прежде чем разбирать правила эксплуатации, необходимо подробнее рассмотреть саму конструкцию гаджета. Само устройство свинцовой батареи состоит из шести ячеек, каждая и которых равна 2 В. Кроме того, каждая из деталей содержит в себе две пластины, которые находятся в разбавленной серной кислоте. Во время работы в этих деталях происходит масса химических процессов, но основное что нужно знать это то, что во время разрядки серная кислота освобождается из электролита, а во время зарядки все происходит наоборот. Однако стоит отметить, что если зарядное напряжение очень высокое, то со временем вода в электролите разлагается, тем самым электролит начинает выкипать.

Поэтому, чтобы не повредить батарею раньше времени, следует придерживаться следующих правил эксплуатации:

Выбирая емкость, нужно помнить, что она будет служить дольше, если ее заряд не будет падать ниже 50%.

Для аккумулятора безопасна работа между 50% и 80%. Но таким способом не стоит часто пользоваться, ведь разрядить батарею можно быстро, а вот ее заряд затянется на неопределенный период. В этом случае необходимо обеспечить 100% заряд для батареи ежемесячно, если он используется каждый день.

Частично разряженные аккумуляторы можно как можно чаще заряжать.

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