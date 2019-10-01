Гиперплазия эндометрия матки: симптомы и лечение

Проблемы в области гинекологии сегодня довольно распространены. Болезней довольно много. И чтобы понимать, как решать те или иные проблемы, стоит получить больше знаний и информации.

К примеру, гиперплазия эндометрия матки – это заболевание, которое связано с ростом внутреннего слизистого слоя в матке. Происходят изменения, которые сказываются на менструальном цикле женщины. Эндометрий имеет сложный состав и когда возникают проблемы с ним – это вызывает дискомфорт и много трудностей.

Как можно получить больше информации о том, что такое гиперплазия эндометрия? Для начала стоит обратиться к специалистам. Опытный врач может провести осмотр и сказать, что он видит. Возможно, придётся сдать какие-то анализы или пройти дополнительное обследование. К тому же есть медицинские форумы в интернете, на которых можно найти дополнительную информацию. Но помните, что не стоит на все 100% доверять тому, что написано на сайтах.

Так, многие пациентки считают, что это заболевание – это рак. Но так ли это? На самом деле, нет. Это доброкачественные образования. Однако бывают ситуации, когда при запущенных формах развиваются раковые клетки. Именно поэтому при ощущении дискомфорта стоит незамедлительно обратиться к врачам и начать лечение вовремя. Развиваться это может в разном возрасте. И проявляться оно также может по-разному.

Какие симптомы данной проблемы стоит выделить?

Задержка месячных может быть от 1 до 3 месяцев. После этого появляются обильные и продолжительные выделения. Кровопотеря может быть слишком болезненной и продолжительной. При возникновении заболевания проблемы с месячными наблюдаются на протяжении длительного периода времени. В этот период могут быть, как обильные, так и скудные выделения. У некоторых пациентов месячные отсутствуют вообще. Однако периодически могут возникать маточные кровотечения.

Это лишь некоторые симптомы. Если даже пациентка не наблюдает у себя именно такого проявления, но испытывает дискомфорт, стоит сходить к врачу.

Итак, проблемы с женскими половыми органами могут возникать в разном возрасте. Поэтому важно учитывать много факторов, прежде чем начинать лечение.

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