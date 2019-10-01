Львов за один день

Львов – уникальный город в Украине с изумительными историческими достопримечательностями.

Чтобы узнать и оценить красоту Львова, безусловно, одного дня мало. Но так бывает, что этот город оказывается на пути при путешествии за границу. Поэтому очень важно остановится в нем хотя бы на один день, чтобы прикоснутся к истории и познакомиться с его самобытностью. Добираться во Львов лучше на поезде. Купить билеты можно здесь https://gd.tickets.ua. Железнодорожный транспорт в Украине отличается комфортностью, но кроме этого привлекательным фактором оказывается его бюджетность.

Центр города

Начинать прогулку по Львову необходимо с площади Рынок. Она расположена в центре города. Именно здесь находятся все главные достопримечательности. В древности здесь был не только рынок, но и культурный центр. Сюда приходили горожане для обсуждения важных дел. Также здесь организовывались народные гулянья. Вокруг площади зажиточные горожане строили дома. Многие здания сохранились и до сегодняшних дней.

Львовская ратуша считается символом Львова. С нее открывается прекрасный вид на город и его окрестности. На крышу можно подняться без всяких ограничений. С нее можно увидеть красивый костел Успения Пресвятой Богородицы, которые впоследствии можно будет посетить. Храм легко узнаваемый. Это хорошо сохранившееся здание готической архитектуры времен средневековья.

Другие достопримечательности

Также в непосредственной близости с площадью находится Доминиканский собор и Бернардинский монастырь. Посетить здесь можно и уникальную кофейню–музей. Заведение называется «Копальня кофе». Ее оформление не оставят никого равнодушным. Попадая сюда, хочется верить, что кофе добывают именно здесь. Неподалёку расположена старинная аптека-музей, которая работает до сих пор. В ней посетители могут пройтись по 16 комнатам фармацевтики, в которых представлены уникальные экспонаты.

При наличии свободного времени можно посетить Национальный музей, в котором выставлено огромное количество исторических экспонатов. В вечернее время можно посетить Львовский оперный театр, который построен в стиле барокко. Его здания поражает красотой, особенно при искусственной подсветке.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.