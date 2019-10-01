Особенности оформления вида на жительство в Европе

Для получения вида на жительство в Европе необходимо изначально определиться со страной проживания.

Условия оформления вида на жительство в Европе зависят от выбранной страны проживания. Сегодня вид на жительство в Европе представляет собой пластиковый документ, подтверждающий личность. Вид на жительство позволяет гражданину другой страны находиться в Европе определенное время. Он требует периодического продления согласно законам конкретной страны.

Вид на жительство в Европе позволяет трудоустроиться в одной из стран еврозоны. Также разрешается заниматься предпринимательской деятельностью. Данный документ гарантирует свободное передвижение по Шенгенской зоне. Также, можно покупать недвижимость или получать образование на бесплатной основе. Люди, которые имеют вид на жительство в Европе, получают доступ ко всем банковским услугам на уровне с гражданами страны. В частности предоставляется возможность получения кредитов под доступный процент. По виду на жительство осуществляется качественное медицинское обслуживание.

Проще всего получить вид на жительство в Европе по личным обстоятельствам. Наиболее часто это регистрация брака с резидентом одной из европейских стран. Уважительной причиной считаются исторические корни или желание воссоединиться с родственниками, а также необходимость в неотложном или плановом лечении.

В индивидуальном порядке вид на жительство в Европе выдается при официальном трудоустройстве или при поступлении в учебное заведение конкретной страны. Также документ может быть выдан при приобретении недвижимости или открытии фирмы, которая увеличивает количество рабочих мест в регионе.

Принимается в расчет и получение особого статуса, когда человек может подтвердить свою финансовую состоятельность. Это в частности касается инвесторов, которые вкладывают средства в экономику конкретной Европейской страны, приобретая ценные бумаги. Ведение активной предпринимательской деятельности также можно рассматривать, как один из способов получения вида на жительство в Европе. Но при этом должен иметься четкий и продуманный бизнес-план и большой начальный капитал.

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