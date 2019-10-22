Как правильно выбрать коньки для хоккея?

Хоккей – это крайне популярное спортивное направление. В этом случае экипировке уделяется особое внимание. Именно она обеспечивает игрокам безопасность. Показатель травмирования тут довольно высокий. Коньки хоккейные купить - это первое дело. Однако таковые нужно выбрать правильно. Момент очень ответственный и важный. Если обувь будет идеально сидеть на ноге, то получится добиться больших результатов и получить при этом максимум удовольствия от процесса.

Какими должны быть хоккейные коньки? В приоритете модели, выполненные из жесткого материала. В этом случае важно, чтобы нога была зафиксирована и не «болталась». Только таким образом получится избежать большого количества травм. При этом в мягких ботинках игроку будет двигаться значительно легче. В этом случае важно здраво оценивать собственные навыки, умения и уровень профессионализма. К числу наиболее удобных стоит отнести термоформовочные коньки, поскольку таковые способны повторять форму ноги. Они также реализуются в свободном доступе. Очень важно выбрать правильный размер. Ноге должно быть максимально удобно. Нужно исключить даже малейший дискомфорт.

В процессе поиска подходящего варианта, прежде нужно обратить внимание на лезвия. Их клепка к поверхности ботинка должна быть надёжной, но при этом очень аккуратной. Строение лезвия также играет роль. В приоритете максимально устойчивые конструкции. Особенно это важно для тех, кто только начинает играть в хоккей и не может похвастаться большим опытом.

Обязательно обратите внимание на компанию производителя. Слишком дешёвые коньки покупать нежелательно. В этом случае в приоритете удобство и безопасность. Рисковать здоровьем и будущими перспективами не стоит. Таковые вряд ли обеспечат должный уровень комфорта. Кроме того, лезвие может очень быстро заржаветь или затупиться. Не стоит выкидывать деньги «на ветер». Изучите предложения рынка в разрезе преимуществ и недостатков, и только потом делайте выбор. Посредством интернета сделать это будет несложно.

Примерка желательна. Если обувь покупается в интернет-магазине, то необходимо внимательно изучить размерную сетку и характеристики. Не стоит отдавать предпочтение ботинкам, которые сидят впритык. Небольшое количество свободного пространства впереди приветствуется. При этом важно не переборщить.

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