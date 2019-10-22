Разбираемся с преимуществами вызова эвакуатора

Ежедневно транспорта на отечественных дорогах становиться всё большее количество. Только ни одно ТС не застраховано от аварий и поломок. Поэтому каждый водитель может столкнуться с такой неприятной ситуацией. Наиболее правильным вариантом в таком случае станет вызов эвакуатора.

Какие преимущества услуги стоит выделить?

Чтобы вызвать автоэвакуатор пермь, достаточно перейти на сайт spetsavtoevakuator.ru или связаться с оператором по телефону. Далее разберёмся с преимуществами, которые предоставляет такая услуга.

Доступные расценки. Многие ошибочно считают, что услуги эвакуации транспорта обходятся очень дорого. Только возможный ремонт современного авто после неправильной буксировки обойдётся ещё дороже. Особенно если речь идёт о коробке «автомат» и неполадках тормозной системы. В таких случаях эвакуация транспорта любым другим способом недопустима.

Вызов в любое время суток. Поломка авто может произойти в самый неожиданный момент, днём или ночью. Поэтому служба эвакуации spetsavtoevakuator.ru готова прибыть на помощь в любое время, в городе или за его пределами. Опытные сотрудники компании оперативно прибудут на вызов и окажут качественные услуги по эвакуации транспорта.

Бесплатная подача. Водителю не придётся платить за вызов и время, которое потратит эвакуатор на дорогу, погрузку и выгрузку машины. Стоимость эвакуации озвучит диспетчер. Всё честно и прозрачно с предоставлением чеков о выполненных работах.

Профессиональный подход. В компании трудятся настоящие профессионалы, имеющие достаточный стаж эвакуации авто. При этом используется исправная спецтехника, оснащённая всем необходимым оборудованием. Существует возможность следить за передвижением машины, через системы спутникового мониторинга.

Качественный сервис. Клиенты службы эвакуации могут рассчитывать на первоклассный сервис, начинающийся с оформления заявки и заканчивающийся выгрузкой машины у назначенного места. К тому же можно выбрать удобные варианты оплаты. Воспользоваться услугами в любое время суток. Заказать перевозку авто на любое время.

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