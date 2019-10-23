Как продлить срок службы гидравлического цилиндра?

Гидроцилиндр интернет магазины предлагают в широком ассортименте, поскольку он является ключевым элементом любой гидравлической системы. В то же время он относится к тем узлам, которые подвергаются самой большой нагрузке, поэтому он должен быть очень надежным, прочным и долговечным.

Собою цилиндр гидравлический представляет силовое устройство с движением возвратно-поступательного характера. Он нагнетает жидкую среду в магистрали и образует давление, которое необходимо для работы исполнительных органов системы. На транспортных средствах и технике специального назначения применяются устройства аксиально-поршневого, кривошипного, винтового и шестеренного типов, каждый из которых имеет свою специфику применения, величину ресурса, преимущества и недостатки. Но для обеспечения максимально долгого срока службы агрегата независимо от модели и ее конструкции, важно выполнить следующие условия:

правильно установить его на транспортное средство, интегрировать в гидравлическую систему машины;

обеспечить ему оптимальные условия для работы;

проводить регулярное техобслуживание в установленном порядке;

выполнять ремонт по мере необходимости.

Особенности монтажа гидроцилиндров

Правильный выбор оптимальной модели и установки ее на машину – это удел профессионалов, поэтому именно к ним разумно обращаться при желании гидрофицировать транспортное средство. Они определят, какими параметрами и возможностями должно обладать устройство, какая схема подключения гидравлики подходит для конкретной техники, выполнят все работы согласно технологии. При монтаже важно соблюдать порядок работ, поскольку гидросистема подсоединяется к силовой передаче автомобиля. Любое нарушение чревато некорректной работой трансмиссии и гидравлики, преждевременным изнашиванием узлов и агрегатов, повышенным потреблением ресурсов, падением эффективности и т.д. Для установочных работ требуется специальное оборудование и инструменты, компетентный персонал.

Рекомендации по эксплуатации гидравлических цилиндров

Оптимальные условия для работы и соблюдение рекомендаций производителей – залог продолжительной службы любой гидромашины, в том числе и цилиндра. Мы собрали главные правила, следуя которым можно гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию устройства. Вот они:

использовать в гидросистеме агрегат, рассчитанный под фактическую нагрузку давления, и не превышать данный параметр даже чуть-чуть, а желательно оставлять хотя бы небольшой запас;

применять в системах предохранительные клапаны, подходящие под установленные гидронасосы с целью устранить чрезмерный напор и продлить ресурс цилиндра;

следить за герметичностью системы и возобновлять ее в случае нарушения, что позволит избежать потерь масла, попадания внутрь влаги и сторонних частиц, начала коррозионных процессов, обеспечит контроль за величиной холостых нагрузок;

следить за температурой и состоянием рабочей жидкости (вязкость, чистота), использовать только то масло, параметры которого соответствуют требованиям гидросистемы;

своевременно проводить надлежащее техобслуживание, менять рабочую жидкость и фильтрующие элементы, уплотнители;

поручить обслуживание только опытным мастерам, работающим на сертифицированных СТО.

Техобслуживание и ремонт

Важность профессионального техобслуживания и ремонта гидроцилиндров переоценить сложно. Обращаясь к мастерам, которые выдают гарантию на проделанную работу или трудятся на сертифицированных СТО, можно быть уверенным в их качестве. Кроме того, если агрегат новый, подлежит гарантии, то некомпетентное вмешательство может стать причиной снятия с гарантийного сервиса.

Техобслуживание включает в себя замену масла и фильтров после отработки определенного количества часов. Загрязненная жидкая среда теряет стабильность и свои физико-химические свойства, посторонние вещества негативно воздействуют на узлы и агрегаты, вызывают коррозию. Засоренные фильтры не могут уловить примеси в масле и сами являются их источником в системе. Важно использовать среду надлежащего качества и вязкости, так как чрезмерно жидкая перегревается, меняет свою структуру и не защищает элементы цилиндра, слишком густая повышает нагрузку на них.

Профессионалы могут восстановить или отремонтировать гидроцилиндры, которые вышли из строя. Они устраняют деформацию, сколы, трещины, потертости, задиры поверхности изделия, наплавку и расточку, замену уплотнителей поршня и штока, самого штока или гильзы, чем еще немного продлевают срок службы гидроцилиндров.

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