"День водителя" всегда занимал особое место в календаре, - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет работников сферы автомобильного транспорта и автолюбители с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона.

"Уважаемые работники сферы автомобильного транспорта и автолюбители! От всей души поздравляю вас с праздником!



"День водителя" всегда занимал особое место в календаре. От работы этой отрасли зависит очень и очень многое. Невозможно переоценить значение автотранспорта для грузовых и пассажирских перевозок, стабильной работы экстренных служб. На плечах водителей лежит огромная ответственность не только за свою жизнь и здоровье. На дороге чрезвычайно важно сохранять хладнокровие и соблюдать правила, быть мудрым, даже в конфликтных ситуациях!



В этом году в крупнейших городах региона – Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе - серьезно обновится автобусный парк. Причем преимущество отдается более экологичному транспорту, работающему на газомоторном топливе. Благодаря национальным проектам и федеральным программам закупается новая техника для медицины и образования. Это не только автомобили "скорой помощи" и школьные автобусы, но и уникальные машины, например, мобильные "Кванториумы".

Передвижные технопарки - полностью нижегородская разработка, аналогов которой пока нет в России. В Нижегородской области любят и знают автомобильную технику, хранят промышленные традиции и создают новые инновационные разработки!



Также в Нижегородской области реализуются мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это ремонт и строительство новых автодорог, создание новых, более удобных схем движения. Уверен, что это поможет сделать региональные трассы как можно более комфортными и безопасными!



Всем автомобилистам желаю здоровья и удачи на дорогах! Пусть каждый путь в вашей жизни будет ровным и благополучным!", - говорится в заключительной части поздравления.