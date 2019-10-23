Особенности профессии агента по недвижимости

Операции с недвижимости были популярны во все времена. Из-за этого, востребованностью пользуется профессия риелтора. Данная компания предлагает работу агентом по недвижимости Харьков.
Достоинства и особенности профессии
Агент по недвижимости — это специалист, занимающийся операциями, связанными с жильем. Часто риэлтор выступает в качестве посредника между продавцом и покупателем. Несмотря на то, что у данных специалистов отсутствует ставка, все равно их зарплата является одной из самых высокооплачиваемых. Опытный риэлтор, умеющий быстро найти подходящую недвижимость и провести переговоры, будет пользоваться особым спросом и может рассчитывать на неплохое вознаграждение.
Финансовая сторона работы агента полностью зависит от процента с продажи. У каждого агентства свои прайс-листы на услуги, поэтому точной суммы узнать невозможно. Кроме того, большие компании имеют в своем штате несколько риэлторов, которые занимаются определенными операциями. В небольших или начинающих организациях, практически все задачи выполняет один сотрудник.
Если человек хочет стать риэлтором, то ему первоначально желательно определиться со своим направлением работы. В крупных компаниях могут предложить должность специалиста по купле-продаже или аренде.
Существует несколько направлений, которыми может заниматься агент по недвижимости:
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