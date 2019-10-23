Особенности профессии агента по недвижимости

Операции с недвижимости были популярны во все времена. Из-за этого, востребованностью пользуется профессия риелтора. Данная компания предлагает работу агентом по недвижимости Харьков.

Достоинства и особенности профессии

Агент по недвижимости — это специалист, занимающийся операциями, связанными с жильем. Часто риэлтор выступает в качестве посредника между продавцом и покупателем. Несмотря на то, что у данных специалистов отсутствует ставка, все равно их зарплата является одной из самых высокооплачиваемых. Опытный риэлтор, умеющий быстро найти подходящую недвижимость и провести переговоры, будет пользоваться особым спросом и может рассчитывать на неплохое вознаграждение.

Финансовая сторона работы агента полностью зависит от процента с продажи. У каждого агентства свои прайс-листы на услуги, поэтому точной суммы узнать невозможно. Кроме того, большие компании имеют в своем штате несколько риэлторов, которые занимаются определенными операциями. В небольших или начинающих организациях, практически все задачи выполняет один сотрудник.

Если человек хочет стать риэлтором, то ему первоначально желательно определиться со своим направлением работы. В крупных компаниях могут предложить должность специалиста по купле-продаже или аренде.

Существует несколько направлений, которыми может заниматься агент по недвижимости:

Посуточная аренда. Такой вариант сделок популярен в больших или курортных городах, где большой поток туристов и приезжих. В этом направлении достаточно большой поток клиентов, но при условии, что они есть. Единственный минус — несмотря на большой оборот клиентов, здесь самая маленькая комиссия.

Коммерческая недвижимость. Специалисты данной отрасли работают с офисами, складами и другими коммерческими объектами. Выгодно выбирать это направление, если агентство недвижимости достаточно раскрученное и в месяц сделок может достигать до 10 штук.

Покупка-продажа жилья. Данное направление приносит самые большие проценты, но только при условии хорошего агентства можно подписывать до 4 сделок в месяц.

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