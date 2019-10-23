Особенности и разновидности картриджей для печатных устройств

В школе или в университете преподаватели часто просят сделать рефераты, презентации или доклады. В большинстве случаев от учеников просят принести информацию в распечатанном виде, поэтому помимо составления, еще и нужно найти подходящее место, где можно напечатать документ. Если подсчитать финансы, затраченные на данную процедуру, то получится крупная сумма. Чтобы сэкономить свои деньги, родители часто покупают принтер. Представленный сайт предлагает услуги по восстановлению и заправке картриджей.

Что такое картридж и какие бывают разновидности

Чтобы обеспечить себе качественную и регулярную печать, недостаточно просто купить технику, необходимо разобраться и в ее конструкции. Картридж — это важная деталь любого печатного устройства, выступающая в качестве красящего материала. Если вспомнить старые модели принтеров, то единственным цветом в них был черный. Постепенно с развитием всех технологий, разработчики начали добавлять новые цвета и теперь можно получить не только черно-белую печать, но и цветную.

Существует несколько разновидностей картриджей. Разница между ними может зависеть от технологии печати и типе принтера. Матричные устройства используют ленту, пропитанную краской. Во время работы, краска постепенно исчезает, а сама лента изнашивается, из-за чего ее необходимо менять. Эта технология была позаимствована из печатных машинок, которые были распространены в то время.

Сейчас достаточно популярны струйные принтеры. В этой конструкции для заполнения емкости используют специальные чернила. В качестве расходного материала выступают как картриджи с печатающей головкой, так и без нее.

Еще одна современная модель печатающий устройств — лазерный принтер. Прежде чем узнать его конструкцию, нужно помнить, что в качестве печатающего материала используют тонер. Этот материал представляет собой порошковую смесь, достаточно опасную для человеческого организма. Конструкция таких картриджей намного сложнее, в отличие от струйного варианта.

Так как картридж — это сложное устройство, то для его замены лучше обратиться в специализированную компанию, занимающуюся данным вопросом.

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