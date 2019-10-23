Важность исправления прикуса

Многие люди заинтересованы в том, чтобы гарантированно исправить плохой прикус у себя. Нужно понимать, что неправильное расположение зубов может привести к многочисленным негативным последствиям. Например, аномалия грозит неравномерным стиранием зубной эмали, причем зубы могут получать окклюзионную травму. Нужно понимать, что наиболее чувствительные зубы утрачивают десна и кости, которые удерживают их, существенно ослабевают. Компенсаторные механизмы человеческого организма могут компенсировать подобные разрушительные процессы и предотвращать серьезный вред, но в любом случае нужно позаботиться о том, чтобы зубы были правильно расположены.

Один из вариантов для исправления прикуса в 21-ом веке – это установить брекеты для исправления прикуса и остановки процесса разрушения зубов. К тому же неправильный прикус может приводить к нарушению пропорций лица. Только после того, как будет проведен восстановительный курс для улучшения прикуса, можно отметить улучшение состояния зубного ряда и устранения имеющихся проблем. Нужно понимать, что зубы примут правильное положение, вследствие чего даже пропорции лица улучшатся и станут более гармоничными.

Если медлить с лечением, можно столкнуться с последующими серьезными последствиями:

хронические заболевания десен;

болезни пищеварительной системы;

кариес;

патологические изменения височно-нижнечелюстного сустава;

патологическая стираемость зубов;

прикусывание губ или щек.

Только врач ортодонт в Воронеже может оказать эффективную помощь для того, чтобы предотвратить нежелательные последствия для состояния здоровья человека. Изначально будут проведены консультация и диагностика, после чего – лечение. Только такой подобный комплексный подход позволит успешно позаботиться о наличии хорошего прикуса без единых отклонений. Обращаясь к врачу-ортодонту, можно рассчитывать на успешное проведение лечебных мероприятий в соответствии с имеющимися заболеваниями ротовой полости и нарушениями прикуса. В каждом случае будет подобран наиболее подходящий способ устранения имеющихся проблем, благодаря чему лечение принесет достойные результаты.

Лицензия №ЛО-36-01-003093 от 23 августа 2017 г.

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