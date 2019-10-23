Суперфуды

Ряд современных тенденций (рост числа приверженцев здорового питания, отказ от пищи животного происхождения) стал одним из факторов для популяризации такого сегмента продуктов, как суперфуд. Это емкое слово подразумевает продукты растительного происхождения, которые при регулярном употреблении обеспечивают человека всеми необходимыми витаминами, минералами, питательными веществами. Кроме того, суперфуды включают в свой рацион люди, которые по тем или иным причинам отказались от употребления сахара, а также продукции, содержащей глютен и лактозу.

Благодаря богатому химическому составу суперфуды, которые являются полностью природными продуктами, получили широкое распространение не только среди энтузиастов, которые занимаются спортом или следят за весом. Среди потребителей этой группы продуктов много и обычных людей со стандартными пищевыми привычками, но желающих разнообразить рацион, повысив концентрацию поступающих питательных и полезных веществ. Ведь согласно лабораторным исследованиям, суперфуды богаты не только витаминами различных групп, но и клетчаткой, растительным белком, минералами.

К категории суперфудов относятся различные продукты, которые имеют происхождение с различных континентов планеты – это и северные ягоды, и семена льна или тыквенный порошок, а также продукция с экзотическими для некоторых названиями:

канихуа;

амарант;

гравиола;

мака перуанская;

якон.

Каждый из продуктов, входящих в число суперфудов, доказал свою состоятельность в плане наличия полезных веществ – все эти культуры входят в рацион местного населения различных континентов уже на протяжении многих веков.

Для удобства употребления в кулинарии суперфуды поставляются в виде порошков – это облегчает процесс дозировки и позволяет использовать их в приготовлении различных блюд. При этом, в большинстве случаев, подобная продукция обладает не самым интенсивным вкусом и запахом. Благодаря этому обстоятельству суперфуды в своем большинстве не вносят существенных изменений в общую вкусовую палитру приготовленной пищи. При этом порошкообразная форма обеспечивает удобство хранения и сохранение ценных свойств продукта.

Употребление суперфудов на протяжении длительного времени может способствовать достижению положительных результатов, что сказывается на выводе токсинов, улучшении внешнего вида, нормализации давления и метаболизма. Во многом здесь сказывается насколько общий рацион соответствует принципам правильного питания – заедая гамбургер горстью семян чиа вряд ли получится добиться существенных успехов.

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