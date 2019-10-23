Различные тенты и термоматы

Компания «Мир тентов» занимается производством особой продукции. В первую очередь, разных видов тентов. У нее также можно приобрести термоматы по выгодной стоимости. Полный ассортимент продукции включает десятки разновидностей различных материалов, изделий и конструкций.

Основные предложения

Брезентовые материалы.

Строительные тенты.

Тент укрытия.

Термоматы.

Прозрачные шторы.

Завесы из поливинилхлорида.

Автомобильные тенты.

Чехлы.

Продукция сертифицирована и отвечает требованиям государственных стандартов, технических указаний. Изделия проходят контроль качества в процессе производства. Приобрести их можно со склада в Москве, возможна доставка посредством транспортных компаний.

У компании можно приобрести разные виды брезентовых материалов. Это брезентовая ткань, полог брезентовый, брезент утепленный. Однако основным видом выпускаемой продукции являются тенты. Они представлены тентами для строительства, такими как тепляк строительный, тент Оксфорд, тарпаулин, фасадный, из армированной пленки и пр. Тент укрытия представлены палатками сварщика, буровыми укрытиями, тентовыми ангарами и др. Есть также тент на катер, для дачи, автомобильные тенты, тентовая ткань.

У компании можно приобрести термоматы для бетона и грунта, геотекстиль, разные виды пленочных материалов. А также шторы для беседок и веранд, нагреватели для бочек, гибкие окна, аксессуары и крепежи, средства защиты и инструмент.

Преимущества услуг

Собственное производственное оборудование.

Каждый заказ на продукцию рассматривается индивидуально.

Высокое качество изготавливаемой продукции.

Действуют скидки для постоянных клиентов.

Удобная форма оплаты заказов банковскими картами, через системы электронных платежей.

Доставка по территории Российской Федерации, по Москве и Московской области грузы доставляются собственной курьерской службой компании.

Постоянное наличие на складских площадках типовых изделий.

Тенты используют для различных целей, как временное укрытие или часть конструкций. Они востребованы во многих сферах человеческой жизнедеятельности.

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