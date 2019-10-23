Фигурные светильники и их особенности

Каждое помещение должно быть оборудовано освещением для комфортного пребывания. Правильное расположение их создаст гармоничную атмосферу. Сейчас большой популярностью пользуются фигурные светильники. Покупателей притягивают преимущества и интересные формы, благодаря которым можно очень интересно обыграть интерьер.

Светильники такого формата в значительной степени экономят место. Полезное пространство не занимается вообще, потому что они встраиваются в потолок. Кроме этого фигурные светильники излучают рассеянный свет, который не слепит, а это очень комфортно для глаз. Внешние характеристики особенно ценятся. Светильники могут подчеркнуть изысканность, индивидуальность и стать главных элементом комнаты.

Профильные светильники набирают большую популярность из-за практичности, удобства эксплуатации, простоты использования. Их можно применять как самостоятельный источник света, так и в качестве подсветки определенных зон. Правильно расставленные акценты подчеркнут достоинства и отвлекут от недостатков помещения. Если вы хотите преобразить ваш интерьер, то такие осветительные приборы будут отличным решением для любой комнаты.

Фигурные светильники могут быть выполнены в виде зигзага, креста, круга, многоугольника и любой другой сложной формы. Разнообразие, представленное на сайте led-line.ru поможет быстро определиться с выбором для вашего пространства.

Выделяют три критерия выбора фигурных светильников:

Самое минимальное требование – высота освещаемого помещения. Она должна составлять 2,5 метра.

Чтобы произвести правильные расчеты нужно учитывать общий световой поток определенной модели.

Блок питания определяет особенность подключения осветительного прибора к сети. Лучше всего если она будет равняться 220 Вт.

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