Рейтинг кормов для стерилизованных кошек

От питания питомца зависит то как он будет себя чувствовать, внешний вид, активность. Особенно важно следить за рационом после стерилизации. На рынке представлено огромное количество кормов, но какие из них оптимальные, рассказал канал Мой выбор.

Первым в списке оказался Royal Canin 37. Питомцы кушают его с превеликим удовольствием. Гранулы удобного размера для кошек. Ветеринары особенно его выделяют, некоторые из них считают, что этот корм самый лучший для стерилизованных кошек. Он позволяет нормализовать вес и имеет гипоаллергенный состав.

Вторым по популярности оказался Hill's Science Plan. Ингредиенты в составе все высокого качества, в составе есть антиоксиданты. Форма выпуска – паучи. Они расфасованы по 85 грамм, что составляет одну порцию. Состав полностью натуральный, поэтому этот производитель стал лидером на рынке.

Пожилым животным также нужно особенное питание, поэтому специально был разработан корм Purina Pro Plan Sterilised 7+. Главной особенностью этого состава является защита от мочекаменной болезни. Основным ингредиентом в составе является птица, поэтому подойдет большинству. Корм относится к супер-премиум классу и выпускается в виде прессованных кусочков. Отлично подойдет старым котам и подстроен под особенности их метаболизма.

Многие ветеринарные врачи рекомендуют сочетать или чередовать сухой, консервированный корм одного производителя, чтобы разнообразить питание вашей кошки.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.