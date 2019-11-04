Почему так важно купить лицензионную Windows?

Когда вы купили новый компьютер, то сразу возникает вопрос о выборе лицензионной операционной системы или пиратской бесплатной копии. Бесплатными еще являются системы от компании Apple, но они распространены меньше и стальную работу показывают только на продуктах этой компании. Именно поэтому популярной стала система Windows, которая подходит и мобильным устройствам, и стационарным ПК.

В новые ноутбуки уже встроена 7 и 8 версия Windows. Они самые востребованные сейчас и установлены практически в каждом компьютере. Обычному пользователю сложно на первый взгляд отличить лицензию от копии. Быть на сто процентов уверенным в том, что на компьютере установлена официальная версия можно только в том случае если она была установлена с диска и активирована должным образом на сайте компании Microsoft. Исключением может стать новый компьютер, в который уже установлена система, а ключ активации находится на корпусе на специальной наклейке.

Купить windows важно как минимум по причине законности. Пользование нелицензионной версией является нарушением законодательства и влечет за собой ответственность. Официальная версия позволяет пользоваться полностью безопасным ПО и своевременно получать обновления, что невозможно на пиратских копиях. Бесплатно компания Microsoft предоставляет антивирус, который является весьма эффективным и защищает от многих вредоносных файлов.

Те, кто пользуется официальной версией системы могут всегда рассчитывать на помощь службы поддержки. Кроме перечисленных преимуществ пользователь получит стабильность в работе и отсутствие появления так называемого «синего экрана». Эта ошибка очень часто распространена. Пиратские сборки не надежны. В них иногда закладывают множество ненужных программ, которые захламляют систему и не дают ей точно работать. Кроме этого внутри может оказаться вирус. Поэтому покупка лицензионных ключей и ПО спасет вас от проблем с системой и создаст безопасные условия работы, убережет от юридических проблем, которые иногда, но возникают.

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