Как попробовать найти работу, если опыта работы нет?

Прошло время, когда успешная карьера означает работу в одной компании. Теперь вы можете сменить работу в любом возрасте, и отсутствие опыта больше не является препятствием. Важно быть готовым к собеседованию, предоставить портфолио и не бояться выполнить свою работу в первую очередь. ГородРабот.ру объясняет, как устроиться на работу без опыта.

Резюме

Первое знакомство с кандидатами начинается с резюме, поэтому подготовка должна быть ответственно рассмотрена. Если опыта работы нет, старое резюме необходимо отредактировать.

Обязательно указать:

Образование: университет, обучение, курсы, переподготовка. Если профильное обучение – архитектор, а кандидат также прошел курсы дизайна, это определенно стоит упомянуть. Начальное образование должно быть упомянуто в любом случае. Как правило, все работодатели обращают внимание на обучение в университете. Опыт. Даже если его нет, расскажите об опыте в других областях. Навыки могут быть полезны для новой работы. Карьерный рост. Некоторые студенты начали работать продавцами и стали менеджерами до окончания учебы. Такой рост внутри компании также должен быть указан. Вы можете перечислить обязанности, которые выполняли. Личные качества. Будет большим преимуществом, если кандидат любит учиться и все быстро запоминает. Лучше подкрепить слова доказательствами, например – стал лучшим сотрудником по итогам года. Требования вакансии нужно сопоставить знаниями и компетенциям. Акцентировать нужно на тех, которые пригодятся на новой должности. Мотивация также важна в резюме. Лучше написать так: «Готов развиваться в такой-то сфере, планирую получить дополнительное высшее образование по теме».

Сопроводительное письмо

Не стоит начинать с фразы «Опыт работы отсутствует». Воспользуйтесь позитивными формулировками, например:

На учебе я получил знания… У меня есть мотивация и личные качества, которые необходимы по данной вакансии… На прошлом месте работы я получил опыт…

Уделяйте внимание фактам, показывающим, почему вы заинтересованы в этой работе. Некоторых кандидатов с горящими глазами берут только за счет мотивации.

Портофолио

Все подтверждения навыков и опыта, которые можно оценить наглядно, требует приложить. Если это дизайнеры – интерьеры, ландшафты, авторы – контент, статьи. Работодатели обращают внимание также на базовые навыки и общие знания.

Время проявить себя

Если работодатель обращает внимание на кандидата без опыта и предлагает показать себя на тестовом задании, стоит заняться этим делом. Так можно показать навыки и знания на практике. Некоторые опытные кандидаты могут получить работу только за счет портфолио.

Если нет опыта, желательно начать со стажировок. Главное быть настойчивым и действовать уверенно. Если вакансия подходит, нужно сразу откликаться на нее. Лучше потом отсеять ненужное, чем упустить подходящее.

На собеседовании следует вести себя естественно. Спокойно отвечать на вопросы, составить короткий рассказ о себе. Приехать лучше заранее. Опаздывать на встречу с работодателем недопустимо.

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