Отличные сериалы для подростков

После насыщенного дня особое наслаждение можно получить вечером, сидя за просмотром любимого телесериала. Киноиндустрия регулярно радует своих зрителей разнообразными новинками. Смотреть сериалы в хорошем качестве можно на сайте http://www.serialr.ru.

Топ-3 лучших сериалов для подростков

Подростковое время — это лучший период практически в жизни каждого человека. Именно в это время формируется характер, появляются новые друзья и первые влюбленности. Из-за этого так много телесериалов, связанных с этим периодом.

Существуют целые списки лучших подростковых сериалов. Рассмотрим топ-3 лучших сериалов про подростков и школу за все время:

“Лузеры”(2009-2015). История рассказывает о школьном хоре, состоящем из зашуганных и неуверенных учеников. Завлекая в это дело новых участников, организаторы помогают им перебороть свои страхи и неуверенность. Со временем ученики объединяются, тем самым обретая иммунитет к травле и способность отстоять себя.

“Молокососсы” (2007-2013). Культовый сериал, рассказывающий о трех поколениях подростков. Шоу раскрывает проблемы отношений между девушками и юношами, наркотических и психологических проблемам.

“Ривердейл” (2017-сейчас). Некоторые считают, что данный сериал — это молодежная версия “Твин Пикс”. Именно в нем собраны все типичные особенности молодежных драм: криминал, харизматичные подростки и любовь.

Сериал “Волчонок”

Особое внимание стоит уделить молодежному сериалу Волчонок. Сама история смогла удачно соединить в себе подростковую жизнь и мистику.

Смотреть Волчонок онлайн рекомендуется всем тем, кто хочет окунуться в мир мистики, романтики и подростковых проблем. Главный герой — юноша-изгой Скотт МакКолл, который однажды появляется в лесу в поисках мертвого тела. Именно в этот момент на него нападает волк и кусает его, после чего с парнем стремительно происходят изменения.

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