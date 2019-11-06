Отличные сериалы для подростков

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Топ-3 лучших сериалов для подростков
Подростковое время — это лучший период практически в жизни каждого человека. Именно в это время формируется характер, появляются новые друзья и первые влюбленности. Из-за этого так много телесериалов, связанных с этим периодом.
Существуют целые списки лучших подростковых сериалов. Рассмотрим топ-3 лучших сериалов про подростков и школу за все время:
Сериал “Волчонок”
Особое внимание стоит уделить молодежному сериалу Волчонок. Сама история смогла удачно соединить в себе подростковую жизнь и мистику.
Смотреть Волчонок онлайн рекомендуется всем тем, кто хочет окунуться в мир мистики, романтики и подростковых проблем. Главный герой — юноша-изгой Скотт МакКолл, который однажды появляется в лесу в поисках мертвого тела. Именно в этот момент на него нападает волк и кусает его, после чего с парнем стремительно происходят изменения.
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