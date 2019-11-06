История компании Nokia и почему сейчас выгодно покупать телефоны данной марки

Еще пару десятков лет назад, компания Нокия пользовалась огромным спросом. Все помнят прочные и качественные модели кнопочных телефонов, которые нормально работали даже спустя года. К сожалению, с появлением сенсорных смартфонов, данная компания ушла на второй план. Но несмотря на это, купить мобильные телефоны Nokia все еще можно в некоторых интернет-магазинах.



История бренда

Еще пару десятков лет назад, в списке гигантов мобильной индустрии обязательно встречалась компания Нокия. Несмотря на то, что популярность кнопочных телефонов уже давно прошла, данный производитель все еще на слуху у многих пользователей.

Пока все ждут очередного прорыва от компании, можно немного усугубиться в ее историю. А начиналось все с небольшой финской деревни и производства бумаги. Основателем данной компании стал инженер изобретатель Фредрик Идестам и его друг Леопольд Мехелин. Именно эти два товарища, вдохновившись успехом остальных изобретателей, взяли ссуду в банке и построили на реке свой деревообрабатывающий завод.

После того как в само производство новые технологии, производство начало развиваться огромными шагами, а пустая деревня наполнилась новыми поселениями.

В 20 веке изобретатель Идестам отошел от основных дел, а управления взял на себя Мехелин, компания сделала очередной шаг для освоения своего бизнеса. Вместе с производством бумаги, предприятие заниматься изготовлением электроэнергии.

Покупателем электроэнергии стала соседняя компания, которая в дальнейшем и была выкуплена Нокией. Свой первый уникальный и многофункциональный беспроводной телефон компания выпустила в 1982 году.

Именно в это время мир увидел Nokia Cityman, массою около 750 грамм, который удобно было носить с собой. Естественно, так как это были только первые модели, то они больше напоминали орудие убийства, нежели телефон для связи.

Настоящий прорыв компании произошел в 1994 году, когда начали масштабное производство и продажи Nokia 2100. Данная модель телефона была продана 20 миллионным тиражом, хотя производители рассчитывали только на 500 тыс.

Телефон поддерживал все стандарты связи, которые были в тот период. Как раз в это время компания начала активно покорять мировой рынок, продавая свои товары в Китае, Японии, США. Правда, занять первенство по продажам было тяжело, ведь на тот момент лидером в мобильной индустрии была компания Моторола.

В дальнейшем Нокия активно развивала свое производство, покоряя мировые площадки. К сожалению, со временем мобильные устройства постепенно усовершенствовались, тем самым на смену кнопочным моделям пришли сенсорные устройства.

Несмотря на то, что компания ушла на второй план, покупать модели данного бренда все еще выгодно. Все из-за того, что они отличаются следующими характеристиками:

Небольшой размер.

Хорошая батарея.

Известный бренд.

Надежность, проверенная годами.

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