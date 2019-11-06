Проверка качества дубликата печати

Если Вам при работе не хватает одного экземпляра печати или штампа, то сразу закажите изготовление дубликатов. Если заказывать сразу несколько копий, то штампы выйдут недорого. В идеале, чтобы копия на 100% соответствовала оригиналу заказ лучше оставить в той же мастерской, где был изготовлен оригинал. В остальных случаях дубликат может немного отличаться, так как его придется заново обрисовывать по оттиску.

Напомним, что когда вы покупаете печати и штампы в Москве, не спешите забирать ваш заказ. Сначала сравните оттиски полученной копии с оригиналом. Перечислим основные моменты, на которые требуется обратить внимание перед оплатой.

Убедитесь, что оба изделия имеют одинаковый диаметр, его можно измерить обычной линейкой;

Сравните номера ОГРН, ИНН чтобы не было ошибок в цифрах;

Проверьте грамматическую правильность написания слов. Убедитесь, что нет пропущенных букв, знаков препинания;

Сравните шрифт на печатях, чтобы написание слов на печати по оттиску было идентично;

Посмотрите на толщину линий, расстояние между ними.

В профессиональной фирме по изготовлению печатей и штампов otick.ru мастера не будут торопить Вас и дадут спокойно проверить их работу и после этого расплатиться ними. Если сотрудники нервничают и торопят Вас, то это повод более тщательно проверить их работу.

Штамп по оттиску.

При заказе штампа помимо оттиска, всегда прикрепляйте расшифровку надписей, это поможет избежать ошибок и габаритный размер изделия. В письме обязательно укажите контактный телефон, или иной способ как изготовитель может с вами связаться. Чтобы при производстве не возникли вопросы технического характера.

Орнамент на штампах.

В оформлении дизайна печати и штампа помимо слов и данных можно разместить логотип компании, или красивый декоративный узор, который придаст изделию вид, который будет Вас устраивать. Напоминаем, что для размещения государственной символики требуется специальное разрешение. Стилизованное изображение допускается к размещению без разрешающих документов . Если вы используете чужой запатентованный товарный знак или логотип, то правообладатель товарного знака может выставить претензию и заставить его убрать принудительным образом.

Данные на печати.

Основной штамп организации должен содержать следующую информацию:

Название фирмы в соответствии с уставом (Если печать для ИП, то ФИО) Форма собственности указанная на свидетельстве о регистрации Регистрационный номер (ОГРН, или ОГРНИП). Остальные номера ИНН и КПП не обязательны к указанию на печати. Место регистрации

Ограничение на размещение дополнительной информации на штемпельном изделии не предусмотрено. Выше перечислены только обязательные данные, остальные размещаются в соответствии с желанием заказчика.

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