Геологоразведка участка

Инженерно-геологоразведочные работы при строительстве дома

Инженерная геологоразведка участка, на котором планируются строительные работы, проводится компанией «Топлайн» с целью изучения условий строительства и последующей эксплуатации зданий и сооружений.

Зачем необходима геологоразведка участка под строительство?

Инженерные изыскания, в состав которых входит и геологоразведка участка под строительство, выполняются, чтобы собрать исходные данные для принятия проектных решений и избежать ошибок в ходе проектирования строительного объекта. Строительство, без ознакомления с геологическим строением местности, недопустимо по следующим причинам:

Тип проектируемого фундамента и его технические параметры должны выбираться с учетом механической прочности и других физических характеристик грунтов основания.

На контакте поверхности фундамента, трубопроводов и прочих предусматриваемых в проекте подземных конструкций с геологической средой могут иметь место разрушительные процессы, обусловленные присутствием в грунте или грунтовых водах кислот, щелочей или агрессивных солей. Инженеры-геологи компании «Топлайн» проводят соответствующие исследования и выдают в своем отчете рекомендации относительно существующей угрозы и методов эффективной защиты строительного объекта.

Включает геологоразведка участка под строительство дома и оценку застраиваемой территории с точки зрения подверженности ее опасным геологическим процессам (к ним относятся оползни, карстообразование, суффозия и тому подобные явления). Без оценки таких рисков строить дом просто опасно.

Чем определяется стоимость геологоразведки участка?

Конечно же, инженерно-геологические исследования территории для строительства небольшого одно- или двухэтажного дома, многоэтажной постройки, крупного промышленного здания будут состоять из различных наборов изыскательских методов и отнимать разное время. Соответственно, и стоимость геологоразведки участка под строительство дома может весьма отличаться. Кроме как от размеров площади, которую предстоит исследовать инженерам-геологам, цена инженерно-геологических изысканий для строительства зависит:

От категории сложности рельефа местности (на крутых склонах балок, холмов или в гористой местности вводятся дополнительные, повышающие стоимость работ ценовые коэффициенты).

От особенностей геологии района, в котором ведется строительство (в местности с большим разнообразием грунтов и неоднородным геологическим строением земной коры потребуется больше разведочных скважин и точек испытания физико-механических свойств горных пород).

От срочности выполнения исследований и подготовки технического отчета.

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