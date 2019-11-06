Пеший поход в горы Крыма: что ожидать, зачем и кому это нужно?

Крым - жемчужина российского туризма: благоприятные природные условия, живописный ландшафт, комфортные климатические условия привлекают тысячи туристов. Из окна автомобиля, автобуса или отеля увидеть всё невозможно. Экскурсии чаще всего проводятся только по популярным местам, при этом время ограничено: насладиться красотой места, почувствовать атмосферу, силу и могущественность не получается.

Если не хватает единения с первозданной природой, если хотите на время хотя бы частично уйти от цивилизации и послушать естественную музыку гор, цветущих лугов чистейших озёр и рек, вам нужно в пеший поход. Других вариантов пожалуй нет. Всесторонне прочувствовать гармонию и равновесие, увидеть десятки прекраснейших пейзажей, которые порадуют и подарят жизненные силы, поможет программа 3 каньона поход по горному Крыму (ознакомиться с её особенностями можно здесь: https://goodway.club/hiking/283-3canyon-6days/)

Что вы увидите и почему это нужно разглядеть собственными глазами, а не посмотреть в Интернете?

Огромные горы и бездонные ущелья. Они будут трёхмерными, «живыми» настоящими. Вы вдохнёте воздух, который никогда ещё не вдыхали. Возможно, он покажется сладковатым, необычным, но понравится: после запылённых дорог и смога, после дыма и зловонных выбросов заводов, он будет очень «вкусным» и свежим.

Чем примечательны расщелины и каньоны?

Это не просто «провалы» и причудливые углубления, это произведения искусства, которые создаются планетой. Вы нигде не увидите одинаковых выступов и «пустот», не услышите одинакового эха. Каждая встреча с уникальным природным объектом оставляет яркие воспоминания на всю жизнь, увиденное не забудется и не поглотится рутиной.

Поверьте, в сложные жизненные периоды вы будете с удовольствием мысленно возвращаться в эти места и вновь проживать испытанные в пешем походе эмоции. Вдоволь насладитесь звуком воды: - «белым шумом» (многочисленные исследования подтвердили, что невероятно полезен для нервной системы и помогает избавиться от стресса), расслабитесь и в какой-то степени помедитируете, рассматривая, как разбиваются о камни бурные потоки и звеня перекатываются небольшие прозрачные горные ручейки.

Что ждать от похода?

Приятной нагрузки. Она будет соизмерима с вашей физической подготовкой

Знакомств. Нередко после походов люди продолжают общаться, вместе отправляются в новые путешествия

Уюта и спокойствия: привалы, посиделки у костра – вы погрузитесь в атмосферу, которая понравится

Будьте готовы увидеть природу настолько красивой, насколько не могли себе представить!

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