Геодезические изыскания

В чем суть организации инженерно-геодезических изысканий

Под геодезические изыскания подпадает комплекс работ, связанных с изучением особенностей рельефа местности, а также объектов, которые расположены на исследуемой территории. Услуги специалистов требуются для согласования проектной документации, контроля над качеством возведения сооружения и решения ряда других задач, более подробно https://geo-gis.ru/geodezy.php.

Особенности исследований

Главная цель инженерно-геодезических изысканий состоит в том, чтобы составить подробную техническую документацию и графические материалы, которые требуются при согласовании проекта и решении многих задач профильными специалистами (архитекторы, строители, монтажники, дизайнеры, работники коммунальных служб и т. д.).

Стоит отметить, что в большинстве случаев необходимость таких проверок предписана в нормативных актах (то есть они являются обязательными). Чтобы точно узнать, нужно ли нанимать геодезистов, свяжитесь с сотрудниками инженерно-исследовательской компании – они помогут вам с любыми возникнувшими вопросами.

Сами исследования предполагают использование современных съемочных и измерительных приборов (тахеометры, летательные дроны, нивелиры, лазерные рулетки и пр.). Оборудование регулярно подвержено проверкам, что дает возможность избежать любых неточностей и недочетов.

Что они включают

В состав геодезических изысканий и работ входит:

топосъемка (создание подробных графических материалов местности в выбранном масштабе);

исполнительная съемка (дает возможность контролировать качество и правильность возведения конструкции);

фасадная съемка (позволяет оценить количество необходимых материалов для ремонта, а также в точности воспроизвести особенности отделки внешней поверхности сооружения в ходе реконструкции объекта);

нивелирование (подходит для создания идеально ровных поверхностей, например, при заливке фундамента);

вынос границ участка в натуру (поможет решить конфликтные ситуации с соседями) и т. д.

Обращение к специалистам пригодится при монтажных, ремонтных, демонтажных, земляных и других работах.

Как проходят исследования

Грамотное проведение геодезических изысканий предполагает прохождение трех основных этапов:

подготовка. На этой стадии специалисты согласовывают техническое задание, изучают документы из архивов и составляют договор. В контракте фиксируются сроки и цена, они не меняются в дальнейшем;

полевые исследования. С помощью современных приборов происходит съемка территории и измерение всех значимых параметров;

камеральные работы. На заключительной стадии составляются отчетные и графические материалы, которые требуются заказчику.

Также сотрудники исследовательской компании могут согласовать разработанную документацию в государственных структурах. Они сделают это максимально быстро, что ускорит процесс монтажа сооружения.

От чего зависит стоимость услуг геодезистов

Конечная цена на инженерно-геодезические изыскания для строительства рассчитывается, отталкиваясь от таких факторов:

размер участка;

сложность проведения съемочных и измерительных работ (высокая плотность застройки, наличие деревьев и ограждение затрудняет данный процесс);

необходимое для исследований оборудование;

требуемый масштаб.

В то же время, услуги специалистов помогут избежать множества хлопот при строительных и прочих работах, что делает затраты на них вполне оправданными.

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