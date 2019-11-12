Как открыть ИИС в 2020 году – руководство

Как открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – пошаговая инструкция

Индивидуальный инвестиционный счет – выгодный способ инвестирования, набирающий все большую популярность у жителей России. Главное преимущество инвестсчета заключается в возможности получения вычетов. Это гарантирует неплохой дополнительный доход для тех, кто получает официальную заработную плату или планирует инвестировать в акции и облигации российских или зарубежных компаний.

Еще один важный плюс – отложенное налогообложение. Сумма налога с прибыльных операций на инвестсчете будет рассчитана только при его закрытии, а не ежегодно по сравнению с стандартным брокерским счетом. Пока средства не направлены в налоговую, вы получаете возможность реинвестировать крупные суммы и получить дополнительный доход.

Где лучше всего открыть ИИС и на какие нюансы обратить внимание? Что необходимо сделать для получения налоговых вычетов и увеличения доход? Подробнее об этом – в нашем обзоре.

Разбираемся с разновидностями ИИС

По сути, инвестсчет имеет массу сходств с обыкновенным брокерским счетом, однако позволяет получать существенные налоговые льготы. Право на открытие ИИС имеют не только граждане РФ, но и резиденты других государств. В зависимости от того, какую налоговую льготу планирует получить инвестор, выделяют два типа инвестиционных счетов – А и В.

Если количество открываемых брокерских счетов не ограничено, напротив – владельцы могут иметь только один действующий ИИС. Несмотря на несущественные минусы в виде невозможности снятия накоплений в течение 3-х лет без потери прибыли, масса преимуществ делают ИИС выгодным инструментом как для опытных, так и для начинающих инвесторов.

Тип А

Инвестор получает компенсацию налогов, уплаченных со своих доходов в течение определенного промежутка времени. Обратите внимание: в качестве доходов в данном случае учитывается только официальная заработная плата. Иными словами, вы ежегодно зачисляете на инвестиционный счет определенную сумму средств, а государство возвращает 13 % обратно. Важно: вычет предоставляется на сумму не более 400 000 рублей. Инвестор может внести на счет и 1 000 000 рублей, однако базой для определения размера вычета будет сумма в 400 000 руб.

Данный вариант подойдет тем, кто готов инвестировать в течение трех лет и получить гарантированный доход.

Рассмотрим расчет на примере. Допустим, ваша ежегодная заработная плата – 300 000 рублей. Размер удержанного НДФЛ в течение года составляет 39 000 рублей. Вы внесли на индивидуальный инвестиционный счет депозит в размере 400 000 руб. Таким образом, вы можете подать заявление на предоставление налогового вычета в 39 000 руб. Для того чтобы получить максимальный возврат, инвестору необходимо было бы уплатить налог на доходы – 52 000 руб.

Обратите внимание: открывая ИИС категории А, вы можете вносить на него и прибыль, полученную в результате сделок на фондовом рынке ценных бумаг. Однако, в таком случае вам придется уплатить 13 % в качестве НДФЛ. Если вы закроете инвестсчет ранее, чем через три года, права на вычет не будет.

Тип B

Открывая индивидуальный инвестиционный счет категории B, инвестор не имеет возможности получать налоговые вычеты по НДФЛ. Такой вариант отлично подходит людям, которые планируют приобретать ценные бумаги. Кроме того, начать инвестировать через ИИС типа В могут пенсионеры и лица, не имеющие официального дохода. Главное преимущество инвестиционного счета заключается в том, что вы освобождены от уплаты налога НДФЛ за сделки на бирже. Есть и нюанс – уплатить налог с полученных дивидендов все равно придется.

Например, вы открыли ИИС в начале 2017 году и внести на него сумму в 400 000 руб., приобрели акции, которые с течением времени заметно выросли в цене. В начале 2020 года вы приняли решение о продаже акций и закрытии счета. После совершения сделки по продаже акций ваш доход составил 600 000 руб., с учетом начальных инвестиций – 200 000 руб. Таким образом, стандартный вычет на доход мог бы составить 26 000 руб., однако, вы можете воспользоваться вычетом и эти средства останутся у вас.

Обратите внимание: открыть инвестиционный счет типа А и В одновременно невозможно. Если вы хотя бы раз использовали вычет на взносы, то воспользоваться вычетом на доход уже не получится.

Что можно приобрести и хранить на ИИС?

Согласно действующему законодательству, на индивидуальные инвестсчета можно вносить исключительно рубли. Приобрести можно как ценные бумаги (акции и облигации зарубежных и российских компаний), так и срочные контракты, валюту.

Ограничения действиям с активами (продаже или покупке) отсутствуют – вы можете совершать сделки во время работы биржи так же, как и на брокерском счете. Подать заявку на приобретение акций можно через специальное ПО или программу, например – QUIK – доступ будет предоставлен после заключения договора с брокером.

Какие суммы можно инвестировать?

Если вы хотите создать более-менее диверсифицированный портфель, начинать лучше с 30 000-40 000 рублей. Чем больше сумма инвестиций, тем на меньшую комиссию за проведение операций вы можете претендовать. Есть и нюанс – сумма вложений (в расчете за один год) не может быть более 1 000 000 руб. Пополнить инвестиционный счет можно неограниченное количество раз.

Для того чтобы внести деньги на индивидуальный счет, достаточно выполнить перевод по реквизитам любым удобным способом – через приложение, кассу или интернет-банк.

Как и где открыть ИИС

Индивидуальный инвестсчет можно открыть тремя способами:

в одном из банков;

обратившись в управляющую компанию;

через профессиональных брокеров.

Сделать выбор непросто, особенно, если вы никогда не открывали инвестиционные счета ранее.

Через брокера

Если вы планируете инвестировать самостоятельно, отдать предпочтение лучше проверенной брокерской компании. Многие жители России выбирают БКС Брокер – компания имеет большой опыт работы и предлагает выгодные условия с учетом потребностей клиентов. Для того чтобы открыть ИИС, потребуется:

иметь при себе паспорт и ИНН;

обратиться в один из офисов брокера или сделать это дистанционно через интернет – процедура достаточно проста и займет не более 5 минут – достаточно следовать рекомендациям;

внести средства на инвестиционный счет, чтобы получить налоговый счет.

Обратите внимание: открывая инвестсчет через брокера, вы избавлены от необходимости вносить средства сразу же, а также получаете доступ к многим торговым площадкам и торговать акциями и облигациями российских и зарубежных компаний, валютой и ОФЗ. Пополнить счет можно в любое удобное время без ограничений.

Важно: если вы уже имеете действующий брокерский счет, превратить его в ИИС невозможно. Если вы открываете инвестиционный счет с самостоятельным управлением, все операции и решения принимаются лично. Однако, необходимо будет уплатить фиксированную брокерскую комиссию за проведение сделок – по сравнению с другими вариантами она минимальна.

Через управляющую компанию

Отдавая предпочтение ИИС с доверительным управлением, вы избавлены от необходимости самостоятельного принятия решений. Однако, в таком случае инвестор несет и дополнительные финансовые потери в виде процентов в качестве комиссии. Важно помнить о том, что ни одна управляющая компания не гарантирует доходность. Даже если сумма на инвестсчете уйдет в минус, компания все равно возьмет комиссионные за управление. Инвестировать можно и небольшие суммы.

Для открытия инвестиционного счета достаточно обратиться в офис управляющей компании с паспортом. Специалисты предложат подходящие инвестиционные стратегии – останется лишь заключить договор.

В отделении банка

Открыть инвестсчет можно и в одном из банков. Для этого достаточно:

обратиться в любое отделение выбранного учреждения;

внимательно ознакомиться с условиями и тарифами;

заполнить анкету инвестора и подписать заявление;

дождаться уведомления от банка, перевести накопления на инвестиционный счет.

Некоторые финансовые учреждения позволяют сделать это онлайн через специальные приложения (доступно и для новых клиентов).

Важно: открыть ИИС в банке могут только резиденты РФ. Комиссии за совершение сделок в данном случае больше, чем у брокеров и зависит от сумм.

Нюансы получения вычета

Несмотря на то, что инвестсчет открывается на три года, претендовать на получение вычета можно на ежегодной основе. Для того чтобы получить вычет по инвестсчету типа А, необходимо:

предоставить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ в соответствующей форме за конкретный налоговый период;

предоставить документы, подтверждающие официальный доход – например, заработной платы (2-НДФЛ), приложить выписку о внесении депозита на инвестсчет;

приложить заявление на предоставление вычета и реквизиты банковской карты.

Для получения льгот по счету типа В необходимо:

через три года после открытия инвестсчета предоставить брокеру справку о том, что налоговые вычеты вами не использовались (можно взять в налоговой службе);

в последующем при выплате средств подоходный налог брокером учтен не будет.

Подведем итоги

Открытие индивидуального инвестиционного счета –надежный и выгодный способ инвестирования по сравнению со стандартным банковским вкладом. При работе с ИИС вы получаете шанс получить намного больше стандартных 5-6 % годовых, а также получить вычеты на взносы. Открыть счет лучше через компанию-брокера – в таком случае вы получаете возможность проводить операции с небольшой комиссией, получая больший доход.

Обратите внимание: выводить средства с инвестсчета раньше чем через три года с даты его открытия не рекомендуется. В таком случае вы теряете полученные льготы – налоги придется вернуть обратно государству в обязательном порядке.

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