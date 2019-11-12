Фасадная съемка

Основные задачи и особенности геодезических фасадных съемок

Среди инженерно-геодезических изысканий фасадная съемка (еще ее часто называют геодезическим обмером фасада) занимает особое место. Принципиально отличает фасадные съемки от других видов съемок то, что объектами геодезических измерений являются предметы, приуроченные к вертикально расположенной плоскости – стене здания или инженерного сооружения.

В каких целях производятся фасадные съемки?

Обычно, фасадная съемка заказывается компании «Гео Тула» в следующих целях:

Проверка и прием выполненных работ на фасадах новых или отремонтированных зданий.

Сбор исходных данных для проведения расчета потребности в материалах при планировании реконструкции сооружения.

Текущий инженерно-геодезический контроль особо ответственных строительно-монтажных операций.

Деформационный мониторинг стен и фасадов.

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования зданий.

Обследование объектов, относящихся к архитектурному наследию, (для их подробного описания и определения необходимых объемов реставрации).

Организация и выполнение съемочных изысканий на фасадах зданий

Начинается геодезическая фасадная съемка с получения технического задания, в котором обозначена цель и описаны объемы требующихся заказчику работ. С учетом особенностей техзадания сотрудники компании «Гео Тула»:

подбирают нужные инструменты;

составляют программу выполнения съемки;

рассчитывают сметную стоимость своих услуг.

В процессе фасадной съемки ориентирами для геодезистов служат горизонтальные и вертикальные строительные оси сооружения. Измерительные инструменты, применяющиеся при фасадных геодезических измерениях, в основном, такие же, как и при топосъемке земельного участка. К примеру, достаточно быстро и качественно производится фасадная съемка тахеометром – электронно-оптическим универсальным геодезическим прибором. Если же техзаданием к договору предусмотрено, что заказчику необходима высокоточная трехмерная модель фасада, то с целью ее создания следует применить систему лазерного сканирования снимаемой поверхности. Обработка первичных (полевых) данных, построение планов или 3-D моделей фасадов выполняется с помощью специальных лицензионных компьютерных программ.

Факторы, которые учитываются при составлении сметы геодезической фасадной съемки здания

На стоимость съемочных работ очень существенно влияет тип снимаемого здания. Так, например, цена фасадной съемки стандартного панельного дома будет намного меньшей, чем если бы объектом съемочных изысканий была историческая постройка со сложной архитектурой и множеством декоративных деталей. Кроме этого, при расчете сметной стоимости услуг может иметь значение расположение сооружения (помехи в виде деревьев, других зданий и предметов могут затруднить съемку и привести к необходимости поиска и привязки дополнительных точек наблюдения).

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