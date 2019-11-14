Как попасть и что смотреть на Кубке Первого канала-2019

Четыре сильнейшие сборные Европы снова соберутся за пару недель до Нового года в России. С 12 по 15 декабря в Москве состоится очередной международный турнир Кубок Первого канала. На сей раз обойдется без вынесенных игр, поэтому все шесть поединков примет один стадион - суперсовременная ЦСКА Арена. Как всегда, турнир будет организован на высочайшем уровне. Именно поэтому на Кубке Первого канала всегда много зарубежных гостей и болельщиков из других городов России.

А теперь о составе участников. Он традиционен - это сборные:

России;

Чехии;

Швеции;

Финляндии.

В первый день турнира на лед сначала выйдут чехи и финны. В вечерней программе зрителей ждет торжественная церемония открытия с различными сюрпризами от организаторов. А после нее на ЦСКА Арене сразятся Россия и Швеция. Чтобы следить за всеми событиями Кубка Первого канала своими глазами и быть в гуще событий вам надо купить официальные билеты на это соревнование. Сделать это можно уже сегодня на официальном сайте. Несмотря на то, что ЦСКА Арена является одним из самых вместительных дворцов спорта в Старом Свете (вмещает на хоккейных поединках до 12 тысяч зрителей), билеты лучше покупать заранее. Ажиотаж на матчах этого турнира всегда огромный, а спрос на билеты превышает предложение. Ведь только раз в год болельщики могут посмотреть за официальными матчами сборной России на территории нашей страны.

Смотреть хоккей на ЦСКА Арене очень удобно. Для зрителей, любящих особый комфорт, предусмотрены 80 лож для ВИП-гостей. Также имеются две комнаты для детей, удобные парковки и десяток фудкортов. Этот стадион принимал главное планетарное событие - чемпионат мира по хоккею. Это было совсем недавно - в 2016 году. Арену строили специально к этому соревнованию, поэтому она отвечает всем требованиям, предъявляемым ИИХФ.

Заказ билетов на Кубок Первого канала в онлайн-режиме - это особая преференция для болельщиков не только из Москвы, но и из других хоккейных городов России. Для приезжих это чуть ли не единственный (и очень удобный) способ попасть на игры лучших сборных Европы. Вам нужно лишь выбрать понравившиеся места и оплатить заказ. Бланк билета в течение четверти часа придет на указанную при заказе электронную почту. Остается только его распечатать и прийти 12, 14 или 15 декабря на замечательную ЦСКА Арену.

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