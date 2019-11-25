Стоит ли страховать жизнь?

Многие финансовые эксперты считают, что страхование жизни является краеугольным камнем правильного финансового планирования. Страхование может стать важным финансовым инструментом в следующих ситуациях:

Заменить доход для семьи. Если другие члены семьи зависят от вашего дохода, страхование жизни поможет семье сохранить привычный уровень жизни в случае утраты кормильца. Наиболее распространенный случай - родители с маленькими детьми.

Оплатить расходы. Страхование жизни может покрыть расходы на похороны и погребение, расходы на управление имуществом и другие услуги, долги и медицинские расходы, не покрываемые обязательным страхованием.

Сформировать наследство. Даже если у вас нет других активов для передачи наследникам, вы можете передать им наследство, купив полис страхования жизни и указав их в качестве бенефициаров.

Создать фонд накоплений. Некоторые виды страхования жизни позволяют получить страховку даже если страховой случай не наступил. Кроме того, вам будут начислены проценты от инвестиционной деятельности страховой компании.

Накопить на покупку. Существует множество способов накопить деньги, но, возможно, вы не думали, что это можно сделать с помощью страхования жизни. Тем не менее, страховые выплаты могут действительно помочь накопить на важную покупку, будь то покупка машины или оплата обучения ребенку.

Диверсифицировать инвестиции. Некоторые используют страхование жизни в качестве инвестиционного инструмента. Страхователи получают различные проценты от прибыли в зависимости от доходности продукта. Однако прежде чем погрузиться в этот вид страхования, вам стоит изучить условия. Тогда вы будете знать обо всех потенциальных рисках.

Чувствовать себя защищенным. Никто не может предсказать будущее. Но наличие страхового полиса поможет вам подготовиться к любой ситуации. Даже при небольшом покрытии вы сможете лучше спать по ночам, зная, что у вашей семьи есть защита на случай непредвиденных обстоятельств.

Одна из причин, по которой люди не хотят покупать страховку, это стоимость. Тем не менее, страхование сегодня намного доступнее, чем многие думают. Кроме того, чем вы моложе и здоровее, тем меньше вам придется уплачивать в качестве взносов. Если вы не имеете проблем со здоровьем, вы можете найти массу вариантов страхования по доступным ценам.

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Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 3256 от 22.10.2015 года выдана АО "МетЛайф" Центральным Банком Российской Федерации.

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