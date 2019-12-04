Новости и события Запорожья

Сайт города Запорожья предоставляет своим читателям новостную информацию о его жизни, событиях, явлениях и мероприятиях. В разделе 061.ua/weather, например, можно найти сведения о текущей погоде и прогноз на ближайшие дни. Каждый день на сайте появляются десятки актуальных новостей, которые освещают разные стороны жизни города и горожан. Это информация о выступлениях известных артистов, археологических находках, строительных работах, экологической среде, криминальных происшествиях и многом другом.

Разделов и рубрик на сайте множество. Каждый запорожец пожалуй сможет найти интересующие его новости, статьи, заметки. Здесь много информации о деятельности городских служб и властей, событиях в медицинской и образовательной сфере, в средствах массовой информации. Множество материалов посвящено шоу-бизнесу и творческой деятельности, отдыху и путешествиям.

Основные разделы

Новости.

Справочник.

Досуг.

Афиша.

Вакансии.

На сайте представлена подробная карта города, есть раздел о недвижимости (купля-продажа, аренда и пр.), разнообразная справочная информация. Есть фотоотчеты и авторские материалы экспертов города. На сайте имеются разделы «Вопрос-Ответ» и «Объявления».

У проекта есть свои спецпроекты. Это:

ТОП летних заведений;

День Рождения в Запорожье;

квесты Запорожья;

спецпроект "Будь здоров!";

новая профессия;

красота и стиль;

все для школы;

доставка еды;

курсы и образование в Запорожье.

На сайте можно найти множество практической информации. Например, о доставке еды, местах для шопинга, услугах такси, образовательных курсах, кредитовании и пр. В разделе «Вакансии» размещены объявления о поиске работы и предложения работодателей. В разделе «Афиша» представлена информация о предстоящих сеансах в кинотеатрах, театральных постановках, событиях в мире культуры и искусства. В разделе «Досуг» много сведений о предложениях развлекательных заведений, фитнес-клубов и спортивных залов, ресторанов и кафе, туристических агентств, гостиниц и турбаз. На сайте много справочной информации на разнообразные тематики по городу Запорожье.

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