Какие бывают сертификаты соответствия и где их получить?

Сертификат соответствия – это документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям международных и национальных стандартов. Выдают его исключительно аккредитованные органы, после того как ими же будет проведена проверка.

Виды сертификатов

Сертификат ГОСТ Р - добровольный. Как следует из названия этот документ носит добровольный характер. Однако каждое предприятие, где работает наемный персонал должно разрабатывать и применять комплекс мер, которые направлены на охрану здоровья сотрудников. Для этого применяют один из видов сертификат OHSAS 18001. О нем можно читать далее здесь.

Другой вид также является добровольным и оформляется по международному образцу – Сертификат ИСО 9001. Каждый год повышают требования к качеству продукции. Связано это с появлением на рынке большего количества производств. Данный сертификат подтверждает нормальное функционирование предприятия, работу систем менеджмента. Факт того, что у предприятия есть такой документ может говорить о добросовестности и надежности компании. Преимущества можно смотреть здесь.

Сертификат соответствия ИСО 14001. Этот документ показывает, что функционирование организации происходит в соответствии со стандартами систем эффективного управления экологии. Этот фактор достаточно важный в наше время и ему уделяется особенное внимание. Необходимость получения такого сертификата обусловлена в первую очередь тем, что многие предприятия оказывают негативное влияние на экологическую обстановку в мире. Прочитать о нем подробнее можно здесь.

Где получить сертификат соответствия?

Далеко не все виды сертификатов были рассмотрены в данной статье. С другими можно ознакомиться в компании «Рос-Тест». Это центр испытаний и сертификации. Прямо на сайте можно получить консультацию специалистов. Они подскажут какие документы нужно подготовить и как проходит в принципе процедура оформления.

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