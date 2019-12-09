Лист алюминиевый рифленый

Одним из самых востребованных алюминиевых продуктов на современном рынке является лист алюминиевый рифленый, купить который сегодня можно по выгодной цене. На одной из сторон такого листа имеются характерные рисунки, в результате которых изделие и получило свое название.

Такие рельефы позволяют придать изделию уникальные свойства и эксплуатационные качества. Наличие шероховатой поверхности листа дает защиту от скольжения.

Область применения

За счет наличия повышенной сопротивляемости скольжения, поверхность из такого листа может использоваться в самых разных направлениях. Такой лист применяется в местах с повышенной опасностью, а именно:

Эскалаторах;

Лестничных ступенях;

Подножках общественного транспорта.

Не меньшей актуальностью в этом случае пользуется и лист квинтет, приобрести который сегодня можно в режиме онлайн, на сайте компании. Вся представленная в этом месте продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами, при этом купить ее можно по доступной цене, оформляя покупку в режиме онлайн.

Технология изготовления

Производство алюминиевого рифленого листа осуществляется холодной или горячей прокаткой, в итоге чего на его внешней стороне возникает определенный рисунок. Одним из главных способов обработки такой продукции, как рифленый алюминий, является его прокатка. Она осуществляется под высоким давлением, что позволяет придать изделию различную необходимую форму, в том числе и толстые либо тонкие листы. Прокатка также позволяет повысить механические свойства металлов.

Если вы решили приобрести такой алюминиевый лист, подобрать необходимый вариант стало возможным на сайте компании. Вниманию покупателей предлагается большой перечень разных моделей, которые отличаются высокими эксплуатационными свойствами. Оформить покупку каждый из вас имеет возможность в онлайн-режиме, что позволяет сэкономить время на походы по специальным магазинам и заводам, предлагающим такую продукцию. Выбирайте только качественный товар по подходяшей для себя цене, оформляя покупку на выгодных для себя условиях с возможностью быстрой доставки.

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