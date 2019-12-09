Для чего нужны шкатулки для часов, тайммуверы, виндеры?

Часы могут служить таким же дополняющим внешний вид аксессуаром, как серьги, галстук, сумочка. Однако, когда количество моделей начинает превышать 2-3 штуки, невольно встает вопрос об бережном, качественном хранении. Для таких целей используются специальные шкатулки для часов.

Изготавливаются из натурального дерева, нередко ценных пород: бука, красного или черного дерева, ореха. Встречаются варианты изделия, обтянутые натуральной или искусственной кожей. Внутренняя поверхность может обшиваться кожей, бархатом.

Шкатулка, в зависимости от параметров, может вмещать от 6 до 20 часов. Зачастую имеются дополнительные отделения для иных украшений, ценных бумаг, документов. Ознакомиться с ассортиментом Вы можете в разделе “шкатулки для хранения часов”.

Что такое автоподзавод и при чем здесь шкатулки?

Почти 3 века назад появились первые карманные часы с автоподзаводом, а в середине 20 века на них и вовсе начался производственный бум.

Принцип системы автоподзавода заключается в том, что механические наручные механизмы не приходится постоянно заводить — подзавод происходит автоматически за счет передачи энергии от движения человеческой руки. Подробнее с принципом работы этой функции можно ознакомиться в статье “Часы с автоподзаводом”.

Автоподзавод, несомненно, удобен, особенно для сложных моделей с множеством дополнительных настроек. Механизм без этой функции необходимо периодически заводить вручную. Стоит забыть — и часы останавливаются. А вместе с ними сбрасываются и ранее выставленные дополнительные настройки: фазы луны, календарь, время второго часового пояса. Если у человека имеется несколько часов, то автоматизация завода также может потерять смысл — ведь некоторые аксессуары могут не использоваться неделями и месяцами. А если их не носят — автоподзавод не работает.

В принципе не рекомендуется хранить механические часы в состоянии покоя. Длительный застой может привести к загустению смазки, ее перетеканию на одну сторону, повышенному износу деталей и, как итог — порче механизма.

Чтобы предотвратить порчу аксессуаров и обеспечить им должные условия хранения, были разработаны шкатулки для часов с автоподзаводом, иначе именуемые виндерами или тайммуверами. Находясь в такой коробке, механизм постоянно подзаводится по тому же принципу, по которому это происходило бы на руке человека. Такие условия хранения обеспечивают долгий срок службы, а обладатель будет избавлен от необходимости помнить о заводе самостоятельно или постоянно заново выставлять все настройки циферблата.

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