Что такое криптовалюта и ее особенности

Криптовалюта за последнее время значительно возросла в своей популярности. Такой резкий скачок обусловлен Биткоином, который всего за пару лет на рынке смог вырасти в несколько раз. Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие криптовалют. Одна из популярных – Kick. Подробнее о ней можно узнать на сайте: https://mycryptocurrency24.com/kriptovalyuty/kriptovalyuta-kickcoin-kick-osobennosti-i-prognoz-na-2019-god.

Что такое криптовалюта и ее особенности

Первая криптовалюта на рынке появилась еще 5 лет назад, но многие до сих пор не знают, каким образом она работает. Кроме того, довольно часто финансовые эксперты говорят о том, что в скором времени мир полностью перейдет на криптовалюту.

Если говорить о достоинствах цифровой валюты, то самое весомое из них – децентрализованность и все что с этим связано. Это означает, что данный вид валют не связан с банками. К примеру, если в банке, наблюдающим за достоверностью переводов выступает сам банк, то в цифровой валюте эту функцию выполняют сами пользователи.

Для пользователей основное преимущество ЦВ – скорость транзакции. Многие, кто переводил денежные переводы с одной страны в другую, знаю, как долго эта процедура может осуществляться. С цифровой валютой совершенно другая ситуация, ведь подтверждение на операцию иногда приходит за пару секунд, а сама транзакция происходит за несколько минут.

Еще одно весомое достоинство ЦВ – довольно низкая, близкая к нулю стоимость комиссий. К примеру, банки за осуществление переводов взымают определенный процент, а вот с криптовалютой такого нет и переводы в ряде случаев происходят практически бесплатно.

Кроме того, весомым преимуществом ЦВ считают ее анонимность. Допустим, обычная пластиковая банковская карта привязана к паспорту пользователя, а вот электронный кошелек – это обычный набор символов, который даже не подскажет адреса.

Из-за таких преимуществ, банковская система не особо любит цифровую валюту. Но относительно недавно «лед тронулся» и банки начали постепенно считаться с этим направлением.

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