Что дает химчистка салона и ее виды

Как бы бережно вы не относились к своему автомобилю рано или поздно загрязнения появляются. Со временем потребуется не просто поверхностная очистка салона, а полный комплекс услуг. Грязь, пыль, копоть и разные пятна накапливаются постоянно. Причем появиться они могут где угодно: на ковровых покрытиях, резиновых ковриках, на потолке, обивке сидений.

Детейлинг-студия ReStyling.ru предлагает полный комплекс услуг. Специалисты компании очистят передние и задние сидения, ковровые покрытия, потолок, торпеду, пластиковые элементы, багажник и все коврики. Помимо этого проводится озонирование, удаляется неприятный запах, моются стекла.

Зачем делать так много процедур? Грязный салон – это угроза здоровью постоянно находящихся в машине людей. Даже если визуально сиденья кажутся чистыми, то внутри может находиться много бактерий, которые вызывают аллергию или проблемы похуже. Существует также эстетическая сторона вопроса. Чистый салон выглядит будто бы новый, после чего в загрязненный садиться не захочется.

В зависимости от степени загрязнения выделяют несколько видов борьбы с загрязнениями.

Химчистка паром – традиционный вариант. Очищение происходит с использованием парогенератора. Преимущество данного способа состоит в том, что пар проникает глубоко внутрь материала и поэтому может бороться даже с самыми глубокими загрязнениями. Таким образом не нужно применять сильнодействующие составы. Люди страдающие аллергией могут не боятся такого способа очистки. Он безопасен.

Удобный способ химчистки – сухой. Его преимущество заключается в том, что салон практически мгновенно высыхает. Современные составы позволяют удалить самые сложные загрязнения, а после обеспечить защиту салона от новых пятен. Эффект от такой мойки довольно длительный.

Самым недорогим способом привести салон авто в порядок считается традиционный. Ее главное преимущество - небольшая стоимость. Салон после такой мойки долго сохнет, примерно двое суток, появляется конденсат и т.п. Зимой сушка будет длиться еще дольше.

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