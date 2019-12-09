Как сделать, чтоб компьютер стал быстрее работать?

Сложно представить владельца компьютера, которому нравилось бы, что его техника, во время работы зависает, и заставляет тем самым ждать дольше, нужного результата. К сожалению, такая неприятность иногда случается с компьютером. Неважно, какого года он выпуска, и какой мощностью, а также оперативной памятью он обладает.

Медленно, но практически с каждым месяцем работы, компьютер начинает все медленнее выполнять разной степени задачи. И в итоге, однажды наступает момент, когда техника, как черепаха, начинает выдавать нужную информацию.

Причины потери скорости работы компьютера

Почему так происходит? Причин, из-за которых компьютер, начинает терять скорость выполнения задач, существует несколько:

Вирусы;

Перегрузка памяти бесполезными файлами;

Скопление многочисленных ошибок в реестре.

Как появляются вирусы в компьютере, известно всем. Сейчас достаточно лишь загрузить неизвестный файл и без проверки на антивирус его открыть. Подобных действий вполне хватит для получения минимум одного вируса. Хотя нужно признать, что для проникновения в систему вируса, достаточно даже оказаться на одном из сайтов, наполненных разными вирусами. И атаки, совершаемые ими на компьютерную систему, серьезны. Избежать подобной неприятности можно регулярной проверкой компьютера антивирусом, желательно находящимся постоянно в активном режиме.

Бесполезные файлы и ошибки в реестре

Их избежать практически невозможно. Они все равно однажды появляются. И единственное, что можно сделать, для того, чтоб они не стали причиной появления замедления работы компьютера, так это регулярная очистка компьютера от мусора и ошибок в реестре. Для выполнения этой задачи, не нужно хорошо разбираться в компьютерной системе. Сейчас для этого существуют разные приложения, например, одним из таких, является «Ускоритель компьютера». Скачать это небольшое в объеме приложение можно тут http://fast-computer.su/.

Это приложение позволяет сразу решить несколько задач, способствующих ускорению работы техники. Так, скачивая на сайте fast-computer.su приложение и подвергая его установке, можно в любое время, не ожидая появления явных признаков торможения в компьютере устранять причины их появления. Присутствующая в приложении программа очистки мусора, быстро помогает избавить систему от всех ненужных файлов, всегда скапливающихся на диске любого компьютера в неплохом количестве.

Помимо очищения от всех собирающихся в разных секторах системы компьютера ненужных файлов, это приложение, позволяет в считанные минуты исправить и появившиеся в реестре ошибки. Все что для этого необходимо сделать, так нажать кнопку в приложении, для проверки реестра, после чего, все выявленные ошибки в нем, также путем нажатия одной кнопки подвергаются мгновенному исправлению. Помимо этих возможностей, отличается приложение и наличием функции управления автозагрузки. Осуществив с помощью этого приложения его оптимизацию, можно также дополнительно сделать компьютер шустрее в работе.

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