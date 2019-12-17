Характеристики шин для авто и критерии выбора

От качества и износостойкости автомобильных шин зависит контроль управлении авто, его ходовые свойства и маневренность, экономный расход топлива, поэтому важно правильно подобрать подходящую резину. Для этого необходимо учитывать тип транспортного средства, его марку, модель, год выпуска и модификацию, а также основные типоразмеры. Перед тем, как купить резину Премиори, следует изучить ее характеристики и преимущества применения.

Характеристики и особенности резины Премиори

Украинский производитель «Росава» предлагает широкий модельный ряд автомобильных шин Премиори, которые отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик. В линейке продукции есть летние, зимние и всесезонные шины для всех типов авто, которые пользуются высоким потребительским спросом.

Для производства летних покрышек Премиори используются инновационные технологии и высококачественное сырье, а главной особенностью шин является особый состав смеси для боковин.

В результате обеспечивается надежная защита от боковых ударов и порезов. Для изготовления зимних покрышек применяются новейшие технологии, которые позволяют оптимально разместить шипы. Это гарантирует хорошее сцепление с обледенелой дорогой и улучшает адгезию, повышая устойчивость автомобиля.

Длительный эксплуатационный срок автомобильных шин достигается за счет надежной защиты от боковых ударов и качественному теплоотводу. Летние шины Премиори оптимально подходят для легковых авто среднего класса, обеспечивают безопасность, как при традиционной, так и скоростной езде.

Основные критерии выбора шин для авто

Выбирая автошины, рекомендуется обращать внимание на следующие основные характеристики и критерии, а именно:

качество дорожного покрытия;

стиль вождения;

типоразмеры (посадочный диаметр, ширина и высота колеса);

индекс скорости и нагрузки;

состав и качество резины;

глубина и рисунок протектора;

сезонность;

тип транспортного средства;

производитель и ценовой диапазон.

Подобрать шины для авто поможет консультант интернет-магазина автотоваров, учитывая все параметры и запросы клиента. Покупатель может самостоятельно выбрать покрышки, воспользовавшись простым поиском. Для этого необходимо ввести характеристики транспортного средства и типоразмеры, и нажать на кнопку «Подобрать».

Шина устанавливается на обод колеса, состоит из металлического каркаса, резины и ткани. В зависимости от сезона автомобильные шины бывают всесезонные, летние и зимние. По типу транспортного средства они могут быть для легковых, грузовых авто, внедорожников и специального назначения.

Необходимо также обращать внимание на ширину и высоту, причем для лета подходят широкие покрышки, а для зимы узкие. По высоте различают низкопрофильные и высокопрофильные шины, первые предназначены для скоростной езды, а вторые для бездорожья по заснеженным дорогам.

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