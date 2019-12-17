Росприроднадзор помогает сохранить биоразнообразие в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и сотрудники природоохранного ведомства принимают непосредственное участие в защите редких животных.

Одна из функций Росприроднадзора, ведомства Светланы Радионовой, — надзор за оборотом редких животных. Ведомство выдает разрешения на ввоз и вывоз исчезающих видов дикой фауны и флоры, подпадающих под действие СИТЕС.

Также сотрудники Росприроднадзора принимают непосредственное участие в охране редких животных и птиц. Цель этой работы — поддержание биоразнообразия в нашей стране. Руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова уделяет внимание как защите краснокнижных видов, так и повышению информированности о них. Даже в соцсетях Светланы Радионовой часто появляются посты об уникальных экземплярах дикой природы, которых можно встретить на территории России.

Кто угрожает краснокнижным растениям и животным

Антропогенный фактор — первая и главная угроза краснокнижникам. Среди антропогенных угроз можно выделить:

хозяйственную деятельность человека, в ее результате сокращаются ареалы обитания редких видов;

умышленное уничтожение редких видов, то есть браконьерство.

Ущерб от первого фактора Радионова Светлана и ее ведомство минимизируют совместно с научными институтами, Всероссийским обществом охраны природы и другими экоорганизациями. С браконьерами Светлана Геннадьевна Радионова и сотрудники Росприроднадзора также ведут постоянную борьбу.

Радионова Светлана — Хранитель леопарда

Один из самых трогательных случаев, связанных с защитой краснокнижных животных — история дальневосточного леопарда Leo131M. В марте этого года его, тяжело раненного, нашли около нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Ветврачи Центра защиты тигров и других редких животных почти три месяца выхаживали зверя, а Светлана Геннадьевна Радионова пристально следила за процессом восстановления. Когда перенесший несколько операций леопард пошел на поправку, Светлане Радионовой предложили стать Хранителем тогда еще безымянного Leo131M. Она выбрала ему имя — Эльбрус, таким образом подчеркнув величественность и уникальность редкого животного. Сейчас леопард все еще живет в центре, но Светлана Радионова рассчитывает, что Эльбрус сможет вернуться в дикую природу.

Борьба за косаток и белух

Еще одна резонансная история — китовая тюрьма в Приморье. Там в бухте Средняя держали незаконно выловленных косаток и белух. Сотрудники Росприроднадзора помогали ученым вернуть животных в естественную среду обитания. «Последнюю партию из 50 особей отпустили у берегов Приморья. Специалисты будут внимательно следить за их дальнейшей судьбой. Остальные млекопитающие, которых до этого выпустили в Охотское море, чувствуют себя хорошо. Рада, что эта история подошла к счастливому итогу», — написала 11 ноября Светлана Радионова.

Росприроднадзор сотрудничает с учеными и специалистами

«Принимать строгие меры» намерена Светлана Радионова против браконьеров, уничтожающих атлантического моржа, еще одного краснокнижника. В ноябре глава Росприроднадзора обсудила с представителями Всемирного фонда дикой природы вопрос защиты популяции моржей в заповеднике «Ненецкий». За год зафиксировано 4 случая вторжения на территорию заповедника. Нарушители Светлане Геннадьевне Радионовой известны, а значит, уйти от наказания не получится.

В июле на Ямале сотрудники ведомства Светланы Радионовой и администрации ЯНАО, «Российского центра освоения Арктики», «ВНИИ Экология» и Окского государственного заповедника провели огромную работу, итогом которой стал выпуск на волю двух пар белых журавлей — стерхов. Этому предшествовал период подготовки: в заказнике «Куноватский» провели ремонт полевого научного стационара, оборудовали вольер для передержки. Стерхи прибыли из заповедника вертолетом, их отпустили на куноватских болотах. Все прошло удачно: пары быстро освоились на участке самой кормовой территории. «Дальнейшие наблюдения не оставляют сомнений — у стерхов есть все шансы благополучно войти в природу», — рассказала Светлана Геннадьевна Радионова в одном из своих постов.

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