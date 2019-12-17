На что обратить внимание при покупке бани?

На земельном рынке часто можно встретить предложения о продаже участков с готовой баней. Это связано с тем, что баню построить намного проще, чем дом. Поэтому многие люди начинают именно с возведения этой постройки, а потом по какой-то причине решают продать землю.

Стоит ли обращать внимание на такие объявления и как выбирать?

Выгода земли с баней

Если баня на участке находится в хорошем состоянии, то рассматривать такие предложения стоит. Дело в том, что готовая постройка первое время сможет послужить вам местом временного обитания (туда можно поставить вещи, когда вы приезжаете на участок, там можно укрыться от непогоды и т.д.), а потом, когда вы построите дом, баня примет на себя свои обычные функции.

Противопожарная отделка

Итак, представим ситуацию, что земля вам понравилась и вы теперь выбираете только баню. На что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться?

Самое важное — это пожарная безопасность конструкции. Важно, чтобы при строительстве использовались специальные огнезащитные материалы, которые надежно предохранят постройку от огня. Есть несколько узловых моментов, которые надо проверить:

пространство вокруг печи — стены, пол, потолок;

место прохождения трубы через перекрытия, подробнее об этом вы можете прочитать на этой странице: https://rusradius.ru/articles/izolyacia_pechnoj_trubi_v_perekrytii/;

обшивка стен в парной;

отделка двери — нужно обращать внимание даже на такие мелочи, как материал, из которого сделана ручка, иначе вы просто не сможете открыть дверь;

отделка предбанника.

Если вы видите какие-то проблемы с противопожарными материалами, но цена участка очень привлекательна, вы можете доделать баню своими силами. Вот контакты компании, в которой вы сможете купить качественную огнезащиту.

Стройматериалы

Сама баня может быть сделана из бревна или бруса. Это оптимальный вариант, так как подобные постройки экологичны, имеют приятный аромат, достаточно просты в уходе и красивы.

Желательно уточнить, кто именно строил баню: профессиональная компания или бывшие собственники.

Печь

Нужно обратить внимание и на печь. Самый популярный вариант — дровяная каменка. Такое устройство близко к природе, дает приятное тепло и потрескивание дров, ароматизирует помещение.

Еще один вариант — электропечь для бани. Их можно встретить нечасто, так как они достаточно дорогие при покупке и эксплуатации, а также требуют серьезной защиты от короткого замыкания.

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